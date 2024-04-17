مع بداية الحر والصيف .. إليك أسهل طرق طبيعية للتخلص من النمل نهائيًا

مع بداية ارتفاع حرارة الجو واقتراب فصل الصيف يظهر النمل في المنازل، وبالطبع يعتبر النمل من أسوء الحشرات التي تواجه سكان المنازل، خاصة أن النمل يتواجد بأعداد كبيرة للغاية وغالبًا ما يدخل في كل الأماكن، ويستهدف الطعام والملابس ويلدغ الكبار والصغار، وتتسبب لدغة النمل في ألم كبير ولهذا يجب التخلص منه في أسرع وقت.

طرق التخلص من النمل بالمنزل

غالبًا ما يأتي النمل على فتات الطعام، خاصة إن كان لديك طفل صغير، ولهذا عليك التنظيف باستمرار والحرص على:

كنس الأرض بشكل مستمر من أجل التخلص من كل الفتات.

مسح الأرض باستمرار باستخدام الماء والصابون، ويمكنك إضافة الكلور أو الملح أو القليل من الجاز إلى الماء.

إن كنت ستستخدمي أحد المبيدات الحشرية فيفضل أن تستخدميه وتحفظيه بعيدًا عن أيادي الأطفال.

مواد طبيعية تساعد في التخلص من النمل

يمكنك أيضُا استخدام عدد من المكونات الطبيعية للتخلص من النمل مثل:

زيت النعناع والذي يمكنك إضافته إلى بخاخ ورشه في كل أنحاء المنزل وخاصة على الأرضيات. الخل الأبيض؛ حيث أن له قدرى على التخلص من النمل ويمكن إضافته إلى ماء مسح الأرضيات. الفلفل الأسود من التوابل ذات الرائحة القوية والتي تزعج النمل وأغلب الحشرات، ويمكن استخدامه لإخافة النمل عبر نشره في الأركان. النشا؛ والتي تعد من الطرق الطبيعية التي تسهم في القضاء على النمل، كل ما عليك رش الأرض بالنشا والذي سيقتل النمل ومن ثم كنس النشاء بالنمل للتخلص منه نهائيًا.

لا ننصحك باستخدام المواد الكيميائية خاصة إن كان لديك أطفال صغار.