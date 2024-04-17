تعليق الدراسة في المملكة الخميس 18 أبريل 2024.. وزارة التعليم توضح

أعلنت وزارة التعليم السعودية أنها قررت تعليق الدراسة في المملكة غدًا الخميس الثامن عشر من أبريل 2024، وتم اتخاذ هذا القرار بسبب الأحوال الجوية الصعبة التي تمر بها المملكة، حيث تشهد أجواء شتوية مع زيادة في سرعة الرياح، ومن المقرر أن يتم تحويل الدراسة لتكون عن بعد حتى تستقر أحوال المناخ.

تعليق الدراسة في المملكة

قررت وزارة التعليم في المملكة تعليق الدراسة في المملكة غدًا الثامن عشر من أبريل 2024، وذلك بسبب سوء أحوال المناخ، فمن المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة في كافة أنحاء المملكة، وستصاحب تلك الأمطار رياح قوية، وقد يصل الأمر إلى سيول جارفة وارتفاع كبير في مستويات المياه في العديد من المناطق بالمملكة، وهو ما سيشكل خطورة كبيرة على سلامة المارة وكذلك السيارات.

ماذا سيفعل الطلاب أثناء تعليق الدراسة؟

أكدت وزارة التعليم أن الطلاب لابد أن يتابعوا دروسهم من خلال المنصات الإلكترونية التابعة للدراسة وعلى رأسها منصة مدرستي، وتوفر المنصة العديد من الدروس والمحاضرات وكذلك المراجعات والأسئلة التي يمكن أن تساعد الطلاب في الفهم والتحصيل بشكل أكبر.

كذلك يمكن للطلاب متابعة البرامج التعليمية على منصات التواصل الاجتماعي أو التي تبث من خلال القنوات التلفزيونية، أيضًا يمكن للطلاب أن يستغلوا أوقات تعطيل الدراسة في مراجعة الدروس القديمة أو في الاستعداد للدروس الجديدة التي سيتم دراستها عقب استئناف الدراسة، وأكدت الوزارة أنه يتعين على الطلاب البقاء في المنازل تجنبًا للتعرض للخطر الناتج عن سوء الأحوال الجوية.