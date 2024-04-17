موعد نزول دعم سكني أبريل 2024 .. وزارة الإسكان بالمملكة توضح

ترددت الكثير من الأسئلة حول موعد نزول دعم سكني لشهر أبريل 2024، وذلك من أجل الحصول على المستحقات المالية الشهرية التي تحتاج إليها الأسر المستفيدة من الدعم من أجل الحصول على الاحتياجات الأساسية للأسر وعيش حياة كريمة، وتحرص وزارة الإسكان على مساعدة العديد من الأسر في المملكة خاصة من غير القادرين على توفير مساكن آدمية.

موعد نزول دعم سكني أبريل 2024

وضحت وزارة الإسكان عن موعد نزول دعم سكني لشهر أبريل 2024، وسيكون في الرابع والعشرين من أبريل 24/04/2024 أي بعد سبعة أيام من اليوم، ومن المقرر أن تستمر عملية صرف الدعم حتى يحصل كل المستفيدين على حصصهم.

وبذلك يكون يوم الصرف هو الأربعاء القادم الرابع والعشرين من أبريل الموافق الخامس عشر من شوال 1445، وفي حالة حدوث أي ظرف استثنائي فسيتم تبكير الصرف أو تأجيله والإعلان عن ذلك للمستفيدين.

شروط الحصول على دعم سكني

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على دعم سكني التقديم، ولكن بعد التأكد من توافر الشروط التالية:

أن يتجاوز سن صاحب الطلب عن خمسة وعشرون عام. أن يكون مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة بشكل كامل. لم يسبق له شراء أي مسكن في المملكة في الخمس سنوات الأخيرة قبل تقديم طلب الدعم. ألا يكون الشخص قد سبق واستفاد من أي دعم من وزارة الإسكان من قبل.

أما عن التسجيل فمن خلال الخطوات التالية: