أسعدي أطفالك بأغاني لولو..أقوى أشارة لتردد قناة وناسة Wanasah على النايل سات وعرب سات 2024 وتابعوا القناة

قناة وناسة من القنوات التي تقدم محتوى حصري ولائق للأطفال الصغار حيث تقدم منذفتخ تلك القناة الفضائية مجموعة رائعة من الأغاني والأناشيد الجديدة والحصرية للطفل العربي الصغير ولها عدد من الأغاني التي أصبحت من الأغاني المفضلة عند الأطفال ومن أهم تلك الأغاني هي أغاني لولو التي لها تأثير على الأطفال لأنها تعلمهم الحروف والحيوانات والأرقام من خلال أغانيها كما تسليمهم وتفرحهم طول الوقت لذلك أصبحت القناة الفضائية من أهم القنوات التي خصصت للأطفال الصغيرة وتعتمد عليها الأمهات من أجل تنمية المهارات الأساسية للأطفال في المراحل العمرية الأولى للطفل العربي الصغير.

أسعدي أطفالك وثبتي تردد قناة وناسة كيدز 2024

قناة وناسة كيدز Wanasah TV من القنوات الفضائية التي لها عدد من المتابعين لا حصر له لذلك يرغبون في التعرف على طريقة تثبيت تردد قناة وناسة كيدز على الريسفر لذلك إليكم التفاصيل الجديدة:

عند فتح شاشة التلفزيون والريسفر عليك استخدام الريموت والضغط على القائمة.

ثم بعد ذلك الضغط على زر إدارة الإعدادات ثم قائمة الترددات.

عليكم أضافة تردد قناة وناسة للأطفال ومعدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.

عليك استخدام زر البحث اليدوي وليس البحث الآلي.

سوف ينزل لك قناة وناسة للأطفال ومنها يتم متابعة جميع أغاني لولو المحبوبة لجميع الأطفال الصغيرة.

استقبل اليوم تردد قناة وناسة عبر نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

أما الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

أما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

حدث اليوم تردد قناة وناسة عبر عرب سات