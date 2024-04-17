“صرف 25.000.000 دينار عاجلة”.. مصرف الرافدين يُعلن خبر هام لجميع الموظفين والمتقاعدين

أطلق مصرف الرافدين مؤخرًا، وجبة سلف جديدة للعديد من الموظفين والمتقاعدين إلكترونيًا، حيث إن هذه السلفة جاءت من أجل الإرتقاء وتعزيز حياة المواطن المعيشية، مؤكدًا أن التقديم على السلفة تكون متاحة لكافة المواطنين الذين يمتلكون بطاقة إلكترونية بحيث يمكنهم التقديم في السلفة على مدار ساعات الدوام الرسمي، مع الإستمرار في فرز جميع الطلبات المقدمة وتبدبير التمويل اللازم في نفس يوم التقديم.

قيمة سلفة مصرف الرافدين في العراق

وأكد مصرف الرافدين، أن قيمة تمويل سلفة المطروحة أمام جميع الموظفين والمتقاعدين تراوحت من 5 مليون دينار عراقي إلى 25 مليون دينار، وذلك بما يتناسب مع قيمة أو دخل الموظف الشهري وكذلك المتقاعد، مع توفر بطاقة الماستر كارد التي تصدر من قبل المصرف، للحصول على قيمة التمويل أو المنحة التي يتم توفيرها لجميع الأشخاص المقدمين عليها إلكترونيًا.

تسهيل الحصول على مصرف الرافدين في العراق

وأضاف مصرف الرافدين، أن السلفة المطروحة تأتي ضمن الجهود التي يبذلها المصرف وتسهيل الخدمات المالية لكافة العملاء، فضلاً عن تعزيز التواصل بشكل إلكتروني، وإمكانية إنهاء كافة الإجراءات المعنية بطلب الحصول على السلفة دون الذهاب إلى أي مكان أو حتى إلى مقر المصرف، مشيرًا إلى أنه يتم كذلك التسهيل في عمليات السداد بحيث يتم تسديد المتبقي من السلفة من خلال مكافأة نهاية الخدمة التي يحصل عليها الموظف ومتراكم الإجازات بعد تقديم تعهد كتاب ومصدق بذلك.

شروط سلفة مصرف الرافدين

تتمثل أبرز شروط القيام بتقديم سلفة مصرف الرافدين، وفقًا لما يلي:-