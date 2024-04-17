طريقة عمل بيتزا المطاعم في منزلك بكل أسرارها عجينه طريه وجبنه مطاطية

البيتزا، من الاكلات التي يجتمع علي عشقها الملايين فهي تجمع بين قوام العجينة الهش ونكهات الصلصة المميزة، وتهتم العديد من السيدات بالبحث عن طريقة تحضيرها في المنزل بطريقم المطاعم، حيث يمكنها اعدادها كوجبة رئيسية في الغذاء كما يمكن اعطائها لاولادك في المدارس والرحلات.

مكونات عمل بيتزا المطاعم

2 كوب و ½ دقيق

2 ملعقة صغيرة سكر

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة زعتر مجفف

¼ ملعقة صغيرة ثوم بودرة

¼ ملعقة صغيرة بصل بودرة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 كوب و ¼ ماء دافئ

خطوات عمل بيتزا المطاعم

في وعاء صغير، اخلطي الماء الدافئ والسكر والخميرة. اتركي المزيج جانبًا لمدة 5-10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة وتظهر فقاعات على سطح الماء. في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والملح والزعتر والثوم البودرة والبصل البودرة. أضيفي خليط الخميرة والزيت إلى المكونات الجافة. اخلطي المكونات جيدًا باستخدام ملعقة خشبية أو يديك حتى تتشكل عجينة متماسكة. انقلي العجينة إلى سطح مرشوش بالدقيق واعجنيها لمدة 5-7 دقائق حتى تصبح ناعمة ومرنة. ضعي العجينة في وعاء مدهون بالزيت، غطيها بقطعة قماش مبللة واتركيها في مكان دافئ لتتخمر لمدة ساعة إلى ساعتين، أو حتى يتضاعف حجمها. بعد التخمير، قومي بتقسيم العجينة إلى كرات حسب حجم البيتزا المرغوب. افردي كل كرة من العجينة على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام يديك أو الشوبك. يمكنك تشكيلها بشكل دائري أو مربع حسب الرغبة. ضعي صلصة البيتزا المفضلة لديك على العجينة، ثم أضيفي الإضافات التي ترغبين بها، مثل الجبن والخضروات واللحوم. اخبزي البيتزا في فرن محمى مسبقًا على درجة حرارة عالية (200-220 درجة مئوية) لمدة 10-15 دقيقة، أو حتى يصبح لونها ذهبيًا وتنضج الجبنة.

أسرار نجاح البيتزا

يساعد الماء الدافئ على تنشيط الخميرة بشكل أفضل، مما يؤدي إلى عجينة هشة.

العجن الجيد للعجينة يساعد على تطوير الغلوتين، مما يعطيها قوامًا مطاطيًا ومرنًا.

التخمير الكافي للعجينة يسمح لها بالانتفاخ وتكوين فقاعات هوائية، مما يجعلها هشة وخفيفة.

خبز البيتزا على درجة حرارة عالية يساعد على الحصول على عجينة مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل.