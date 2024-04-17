اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 منصة مظلتي ….عموم المحافظات

يترقب عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، التي تنتظر الكشوفات التي أعلنت وزارة العمل عن انتهاء رفعها على الموقع الرسمي للوزارة تيسيراً على عدد كبير من المواطنين خاصة كبار السن والسيدات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات ورابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية والشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل …..

برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية أن الوزارة تسعى لمساعدة عدد كبير من المستفيدين من برنامج الرعاية الإجتماعية، الذي يعد من أشهر برامج الدعم في العراق وهو عبار عن مبلغ مالي يتم صرف لعدد كبير من الأسر العراقية من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وتسعى الوزارة أيضاً على إختيار الأسر الأكثر احتياجاً وهم :

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية وهي:

أن يكون المواطن المتقدم عراقي الجنسية ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام من الرجال.

ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيدن عن 55 عام.

كما يجب ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

كما يجب ألا يكون للمتقدم أصول عقارات وأراض زراعية.

وأخيراً ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الإيواء.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024