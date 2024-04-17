رسميا… جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 للفصل الدراسي الثاني لمحافظتي القاهرة والجيزة

نتيجة لقرب موعد كافة الامتحانات لكافة الصفوف الدراسية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، لذلك يترقب أولياء الأمور جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 التيرم الثاني، الذي يتم تحديده من قبل وزارة التربية والتعليم، خاصة بعد قرار تعديل جداول الاختبارات، وبناء على أهمية الموضوع نوضح خلال مقالنا الإخباري البديل

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 في محافظة القاهرة

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة باعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 للترحم الثانية للعام الدراسي 2024/2024، حيث من المفترض أن تستهل الاختبارات خلال الفترة القادمة من 8 مايو، وتستمر حتى 23 مايو من نفس الشهر، بالإضافة إلى أنه أكد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية واللقائيه أثناء الاختبارات، وذلك حرصا على سلامة كافة طلاب المرحلة، كما أنه يتم عقد اختبارات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في الفترة من يوم الأربعاء 8 مايو حتى يوم الإثنين 13 مايو، وتعقد اختبارات النقل شهادة الإعدادية العامة والصم والمكفوفين والمهنية من يوم الخميس 16 مايو حتى يوم الأربعاء 22 مايو، بالإضافة إلى أنه يتم عقد اختبارات النقل للتعليم الفني من يوم الأربعاء 8 مايو حتى يوم الثلاثاء 21 مايو، واختبارات النقل للتعليم الثانوي من يوم الأحد 12 مايو إلى يوم الخميس 23 مايو 2024.

موعد اختبارات شهادة الإعدادية 2024 بالجيزة

تزامنا مع موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة الصفوف الدراسية، أعلنه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة عن مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد رشاد محافظ الجيزة، التي تبدأ يوم السبت الموافق 18 مايو وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو، وهذه الاختبارات تضم كافة الفئات المختلفة ما في تلك العامة والمكفوفين والصم والمهنية.