جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأولى وثانية إعدادي محافظة الجيزة 2024

أيام قليلة تفصلنا عن بداية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول والثاني الإعدادي، وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة رسميًا عن جداول الامتحانات لصفوف النقل في المرحلة الإعدادية لكل الأنظمة، سواء المدارس العامة، مدارس الصم، المكفوفين، والإعدادية المهنية، وذلك لتبدأ الاختبارات بالنسبة للصف الأول في الثامن وحتى الخامس عشر من مايو 2024، وللصف الثاني الإعدادي تبدأ من التاسع حتى السادس عشر من مايو 2024

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني الصف الأول الإعدادي

تبدأ اختبارات الصف الأول الإعدادي في محافظة الجيزة في الثامن من مايو 2024 وتستمر حتى الخامس عشر من مايو 2024، ليكون جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الإعدادي كالتالي:

يوم الأربعاء الثامن من مايو 2024 مادتي اللغة العربية والخط العربي. يوم السبت الحادي عشر من مايو 2024 مادة اللغة الإنجليزية ومادة الجبر والإحصاء. يوم الاثنين الثالث عشر من مايو 2024 مادة الهندسة ومادة العلوم. يوم الأربعاء الخامس عشر من مايو مادة الدراسات الاجتماعية.

أما بالنسبة للمواد خارج المجموع بالنسبة للصف الأول الإعدادي فستبدأ في الحادي والعشرين من أبريل، أي بعد أربعة أيام فقط لتكون كالتالي:

الأحد الأول والعشرين من أبريل مادة المستوى الرفيع، وتربية رياضية لمدرسة السعيدية.

الاثنين الثاني والعشرين من شهر أبريل مادة المستوى الرفيع للغة الثانية.

الاثنين التاسع والعشرين من أبريل 2024 مادة التربية الفنية.

الثلاثاء ثلاثين أبريل مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ومادة التربية الدينية.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للثاني إعدادي

أما بالنسبة للصف الثاني الإعدادي فسيكون الجدول كالتالي:

الخميس 9 مايو 2024 مادة اللغة العربية والخط العربي. الأحد 15 مايو 2024 مادة اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء. الثلاثاء 14 مايو 2024 مادة الهندسة ومادة العلوم. الخميس 16 مايو 2024 مادة الدراسات الاجتماعية.

أما بالنسبة للمواد الخارجة عن المجموع فستكون كالتالي: