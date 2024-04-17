اسمك نزل!!.. جميع كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 محافظات العراق

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية من أكثر المواضيع بحثًا داخل محافظات العراق، حتى الكثير من المتقدمين للحصول على هذا الدعم المادي يتساءلون بشكل مستمر عن سبب تأخير الوجبة السابعة التي لم يتم صدورها حتى الأن، إضافة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت بالكشف عن سبب التأخير إلى الأن، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

ما هو سبب تأخير صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية؟

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة السابعة تأخرت عن باقي الوجبات السابقة، نظرًا لعدم توفير التمويل اللازم توزيعه على جميع المستفيدين المتقدمين للحصول على مثل هذا الدعم، إضافة إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في إطار أن يتم صدور هذه الوجبة بأقرب وقت، حتى يتمكن كافة المتقدمين من الحصول على الدعم المالي الشهري التي يتم تقديمه لجميع المستفيدين.

كيفية استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

ولكي تتمكن من استخراج كشوفات الوجبة الجديدة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية، يُرجى اتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول للصفحة التالية من المنصة.

ليتم اختيار الوجبة التي ترغب في الإستعلام عنها.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من عرض جميع الكشوفات المعنية بإستخراج الكشوفات.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

جاءت أبرز شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، وفقًا لما يلي:-