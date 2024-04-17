تراجع ملحوظ… سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 في الأسواق

بدأت الأسعار تتحرك بشكل ملحوظ وتتراجع في الأسواق مما يدفع المواطنين لكثرة البحث عن سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024، كشفت الحكومة الآونة الأخيرة أنها تعمل على ضبط الأسعار والعمل على حل الأزمة، وكشف بعض المصادر أن الحكومة قامت بالإفراج عن دفعة جديدة من الأعلاف وخاصةً الذرة الصفراء التي تعد من أهم أنواع الأعلاف كونها من أهم الوجبات للطيور، وخاصةً الدواجن التي تحتاج إلى الذرة الصفراء كوجبة أساسية،

أصبح الكثير من الأشخاص يلجأون إلى تربية الدواجن في المنزل لتحسين مستوى الدخل لكن حدثت أزمة كبيرة الفترة الماضية بسبب زيادة أسعار الذرة الصفراء، لذا عليكم متابعة السطور التالية وسوف نستعرض لحضراتكم سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024

تراجع ملحوظ أكثر من 2000 جنيه في طن الذرة الصفراء بمختلف أنواعها، ومع بداية التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء 17 أبريل تم الإعلان عن قائمة الأسعار الجديدة المتداولة في الأسواق المحلية والتي تأتي على النحو التالي:

وصل سعر طن الذرة الصفراء بالتسعيرة المحلية نحو 13000 الف جنيه.

كما سجل سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتيني اليوم 13200 جنيه.

كما يبلغ سعر طن الذرة الصفراء الأوكراني 11600 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء التركي 13200 جنيه.

كما يصل سعر طن الذرة الصفراء البرازيلي 12600 جنيه.

ويبلغ سعر طن الذرة البيضاء اليوم في الأسواق 12500 جنيه.

أسعار الأعلاف في مصر اليوم 17-4-2024

يتابع الكثير من الأشخاص تحركات أسعار الأعلاف في الأسواق بشكل يومي من أجل معرفة الوقت المناسب للشراء وخاصةً بأن هناك الكثير يريدون تربية الدواجن والمواشي لكن يشعرون بالقلق خوفاً من الأسعار أنهم يقومون بالشراء بمبالغ كبيرة وبعدها تتراجع الأسعار ويتسبب لهم في خسائر مالية كبيرة