نزلها عندك.. تردد قناة طيور الجنة أطفال الجديد 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة
قناة طيور الجنة تعد من أفضل القنوات الفضائية المحببة للأطفال، لتكون من أشهر القنوات الفضائية التي زاد البحث عن ترددها الجديد بمختلف الأقمار الصناعية، وأصبحت هي الرائدة في تقديمها للبرامج الترفيهية المتنوعة والهاتف بما يتناسب مع مختلف الأعمار، وتعمل القناة على تقديها لتجربة مميزة في عالم محتوى الطفل، وكثر البحث عن ترددها الجديد، التي نكشفه لكم في السطور التالية.
تردد قناة طيور الجنة أطفال 2024 النايل سات
توفر قناة طيور الجنة تجربة هائلة في تقديمها لملايين البرامج الأكثر تميزًا، بما يعشقه الكثير من الأطفال، وفقًا لما يلي:-
- القمر الصناعي الخاص بالقناة هو النايل سات.
- التردد الجديد للقناة هو 11258.
- استقطاب القناة فهو أفقي.
- معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة طيور الجنة 2024 العرب سات
كما أن القناة توفر ترددها الجديد على العرب سات، ليسهل القيام بإستقبال بكل سهولة، وفقًا للمعلومات التي جاءت على النحو التالي:-
- القمر الصناعي لقناة طيور الجنة يكون العرب سات.
- التردد الجديد لقناة طيور الجنة يكون 11274.
- استقطاب القناة فهو عمودي.
- معامل الترميز للقناة يكون 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
استقبال قناة طيور الجنة أطفال 2024 نايل سات والعرب سات
هناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى اتباعها لكي يتم استقبال قناة طيور الجنة أطفال، كما يلي:-
- أن يتم النقر على قائمة الإعدادات الخاصة بالقناة.
- ليتم إدخال التردد الجديد وتحديد القمر الصناعي.
- الضغط على زر “التثبيت اليدوي”.
- وفي النهاية سيتم استقبالها.
ما تقدمه قناة طيور الجنة أطفال 2024
تقدم القناة العديد من البرامج والأفلام الأكثر تميزًا بما يعشقة الأطفال في كافة البيت، ومن بين ما تقوم بتقديمه ما يلي:-
- تقديم برنامج أنا أحبكم.
- بابا جه.
- الرسام الصغير.
- تعالى نتعلم يا صغار.
- سلسلة طيور الجنة.
- برامج الكواليس.
- برنامج مناجاة وغيرها من البرامج الطفولية الأخرى التي تقوم القناة بتقديمها.