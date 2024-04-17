فرح طفلك بمغامرات كرتونية مضحكة..حدث تردد قناة توم وجيري على نايل سات وعرب سات وضحكي أطفالك كل يوم

قناة توم وجيري الجديدة من القنوات الفضائية التي تزايد عليها البحث في الفترة الحالية بسبب أنها تقدم أفضل المسلسلات الكرتونية التي عليها أقبال كبير من الأطفال حيث تتميز تلك القناة بأنها تقدم أفضل المسلسلات الكرتونية على مدار السنوات السابقة كما تقدم الأفلام والمسلسلات الحصرية والجديدة لذلك أصبحت قناة توم وجيري لها عدد كبير من الجماهير التي تتابع القناة الفضائية لذلك سوف نوفر لكم اليوم التردد الحالي لقناة توم وجيري لمشاهدة جميع المسلسلات التي تقدمها القناة على مدار 24 ساعة.

للأطفال حدث تردد قناة توم وجيري على جهازك

أصبحت قناة توم وجيري توفر لجميع المشاهدين في الوطن العربي بالكامل ترددات تصلح على جهاز رسيفر يستقبل القمر الصناعي نايل سات كذلك يصلح على القمر الصناعي عرب سات لذلك سوف نوضح لكم اليوم كيفية تنزيل التردد على جهازك الشخصي بكل سهولة كالآتي:

استخدام الريموت والضغط على القائمة الرئيسية.

ثم بعد ذلك عليك اختيار البحث اليدوي بالضغط عليه ثم اختيار تعبئة التردد الجديد لقناة توم وجيري.

بعد ذلك عليك ضبط معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب ثم الضغط على زر البحث وسوف تنزل لك قناة توم وجيري للأطفال.

ما هو تردد قناة توم وجيري على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

كذلك معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كذلك جودة القناة: SD.

ما هو تردد قناة توم وجيري على عربسات