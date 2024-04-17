جدول امتحانات الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الجيزة.. ومواصفات الامتحانات

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة عن جدول امتحانات الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2023 /2024 وذلك لأنه لم يتبقى سوى شهر واحد على بداية الامتحانات، وتعد الإعدادية واحدة من أهم المراحل الدراسية التي يهتم بها الطلاب وأولياء الأمور، حيث أن على أساسها يتحدد مستقبل الطالب الدراسي، إما في مدارس الثانوية العامة أو بدائلها.

جدول امتحانات الإعدادية الجيزة 2024

تم الإعلان أخيرًا عن جدول امتحانات الإعدادية لمحافظة الجيزة للفصل الدراسي الثاني 2023 /2024، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الإعدادية في الجيزة في الثامن عشر من مايو 2024 وتستمر حتى 23 من مايو 2024، إليك تفاصيل جدول الامتحانات :

اليوم التاريخ المادة السبت 18 مايو 2024 اللغة العربية والخط العربي الأحد 19 مايو 2024 الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات الاثنين 20 مايو 2024 الهندسة الثلاثاء 21 مايو 2024 اللغة الإنجليزية والتربية الدينية الأربعاء 22 مايو 2024 العلوم والتربية الفنية الخميس 23 مايو 2024 الدراسات الاجتماعية الخميس 23 مايو 2024 التربية الرياضية خاص بمدرسة السعيدية

مواصفات امتحانات الإعدادية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن كل مديرية تعليم مسؤولة عن وضع الامتحانات الخاصة بصفوف النقل، وكذلك الشهادة الإعدادية، وذلك مع مراعاة عدد من الأمور أثناء وضع الاختبارات منها:

الأسئلة المتزنة. الصياغة المفهومة والسليمة للأسئلة. مخاطبة كل مستويات الطلاب. التدرج في الصعوبة. قياس النتائج العقلية للعملية التعليمية.

في سياق أهر من المقرر أن تبدأ اختبارات الصف الأول الإعدادي في محافظة الجيزة بداية من الأربعاء الثامن من مايو وحتى الأربعاء الخامس عشر من مايو 2024، بينما تبدأ اختبارات الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة بداية من التاسع من مايو إلى السادس عشر من مايو، بما في ذلك طلاب المدارس العامة، ومدارس الصم والمكفوفين والمهنيين.