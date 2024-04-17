جدول امتحانات الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الجيزة.. ومواصفات الامتحانات
أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة عن جدول امتحانات الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2023 /2024 وذلك لأنه لم يتبقى سوى شهر واحد على بداية الامتحانات، وتعد الإعدادية واحدة من أهم المراحل الدراسية التي يهتم بها الطلاب وأولياء الأمور، حيث أن على أساسها يتحدد مستقبل الطالب الدراسي، إما في مدارس الثانوية العامة أو بدائلها.
جدول امتحانات الإعدادية الجيزة 2024
تم الإعلان أخيرًا عن جدول امتحانات الإعدادية لمحافظة الجيزة للفصل الدراسي الثاني 2023 /2024، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الإعدادية في الجيزة في الثامن عشر من مايو 2024 وتستمر حتى 23 من مايو 2024، إليك تفاصيل جدول الامتحانات :
|اليوم
|التاريخ
|المادة
|السبت
|18 مايو 2024
|اللغة العربية والخط العربي
|الأحد
|19 مايو 2024
|الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
|الاثنين
|20 مايو 2024
|الهندسة
|الثلاثاء
|21 مايو 2024
|اللغة الإنجليزية والتربية الدينية
|الأربعاء
|22 مايو 2024
|العلوم والتربية الفنية
|الخميس
|23 مايو 2024
|الدراسات الاجتماعية
|الخميس
|23 مايو 2024
|التربية الرياضية خاص بمدرسة السعيدية
مواصفات امتحانات الإعدادية
أكدت وزارة التربية والتعليم أن كل مديرية تعليم مسؤولة عن وضع الامتحانات الخاصة بصفوف النقل، وكذلك الشهادة الإعدادية، وذلك مع مراعاة عدد من الأمور أثناء وضع الاختبارات منها:
- الأسئلة المتزنة.
- الصياغة المفهومة والسليمة للأسئلة.
- مخاطبة كل مستويات الطلاب.
- التدرج في الصعوبة.
- قياس النتائج العقلية للعملية التعليمية.
في سياق أهر من المقرر أن تبدأ اختبارات الصف الأول الإعدادي في محافظة الجيزة بداية من الأربعاء الثامن من مايو وحتى الأربعاء الخامس عشر من مايو 2024، بينما تبدأ اختبارات الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة بداية من التاسع من مايو إلى السادس عشر من مايو، بما في ذلك طلاب المدارس العامة، ومدارس الصم والمكفوفين والمهنيين.