“وزارة المالية” سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين في العراق 2024 وموعد صرف الرواتب بعد التعديلات الأخيرة

سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين في العراق 2024 الذي تم تعديله مؤخرًا من قبل وزارة المالية لكي تعمل على تحسين المعيشة لدى المتقاعدين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث عدلت الحد الأدنى والأقصى للرواتب وقيمة زيادة ثابتة على الرواتب، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الاستعلام عن الرواتب وقيمة الزيادة وموعد صرف الرواتب لهذا الشهر.

سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين في العراق 2024

قامت وزارة المالية مؤخرًا بتعديل رواتب المتقاعدين في العراق، حيث قامت بهذا العمل من أجل تحسين معيشة المتقاعدين ونظرا لما تمر به البلاد من ظروف، حيث قامت بزيادة الرواتب بمقدار 100 ألف دينار، في حين أنها جعلت وضعت حد أدنى وأقصى للراتب كما هو مبين في الجدول التالي:

الراتب التقاعدي قبل الزيادة الراتب التقاعدي بعد الزيادة أقل من 500 ألف دينار 500 ألف دينار 500 ألف دينار 600 ألف دينار 600 ألف دينار 700 ألف دينار 700 ألف دينار 800 ألف دينار 800 ألف دينار 900 ألف دينار 900 ألف دينار مليون دينار

استعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يمكنك الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق من خلال موقع وزارة المالية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع وزارة المالية العراقية.

اضغط على “خدمات المتقاعدين”.

أدخل رَقَم الهُوِيَّة وكلمة المرور.

اضغط على “تسجيل الدخول”.

اختر “الاستعلام عن الراتب الجديد”.

أدخل البيانات المطلوبة.

اضغط على “إرسال” أو “تأكيد”.

ستظهر لك شاشة بها تفاصيل راتبك الجديد، بما في ذلك قيمة الزيادة، وموعد الصرف.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

من المقرر أن يكون موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق في اليوم الأول من الشهر الميلادي، ولا يتغير هذا الموعد عادة إلا أذا صادف هذا اليوم يوم عطلة رسمية أو إجازة، فيتم تحديد موعد أخر وفق ما تحدده وزارة المالية تنسيقًا مع المصارف التي يتم صرف الرواتب من خلالها، كما يمكن الاستعلام عن موعد الراتب والزيادة من خلال موقع وزارة المالية على نحو ما ذكرنا.