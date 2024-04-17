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وزارة التعليم تكشف عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024
كشفت وزارة التربية والتعليم عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، والتي من المقرر انعقادها في يونيو 2024 ، ويستعد طلبة وطالبات الثانوية العامة لأداء الامتحانات في حالة من الرهبة والقلق كونها مرحلة مهمة وفاصلة في عمر الطلاب ، وخلال الساعات الأخيرة رصد موقع البديل زيادة في البحث عن مواصفات امتحان الثانوية العامة 2024، والتي جاءت كالتالي:
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024
حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، مشيرة أنها لم تتغير عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة للعام الماضي، وأكدت الوزارة إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 سوف تحتوي على 85% من الأسئلة الموضوعية “اختيار من متعدد” و15% من الأسئلة المقالية.
مواصفات اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024
- سوف تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 قصيرة.
- سوف يتم عقد امتحانات الثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح .
- أسئلة امتحانات الثانوية العامة سوف تكون أسئلة مباشرة وواضحة.
- عدم صحة البدائل الأربعة للإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة .
- سوف تحتوي امتحانات الثانوية العامة 2024 على أسئلة مقالية بنسبة 15%.
- يجب أن تتضمن أسئلة امتحانات الثانوية العامة على 30% خاصة بالإبداع.
- وجود إجابة واحدة صحيحة من بين الإجابات الأربعة في أسئلة الإختيار من متعدد.
- صياغة أسئلة الموضوعية والمقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 بكل دقة.
- سوف تتضمن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30% من الأسئلة التي تختص بالفهم.
- يجب أن يتناسب وقت الإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 مع وقت المراجعة مع الوقت الفعلي للمادة.