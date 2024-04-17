وزارة التعليم تكشف عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، والتي من المقرر انعقادها في يونيو 2024 ، ويستعد طلبة وطالبات الثانوية العامة لأداء الامتحانات في حالة من الرهبة والقلق كونها مرحلة مهمة وفاصلة في عمر الطلاب ، وخلال الساعات الأخيرة رصد موقع البديل زيادة في البحث عن مواصفات امتحان الثانوية العامة 2024، والتي جاءت كالتالي:

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، مشيرة أنها لم تتغير عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة للعام الماضي، وأكدت الوزارة إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 سوف تحتوي على 85% من الأسئلة الموضوعية “اختيار من متعدد” و15% من الأسئلة المقالية.

مواصفات اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024