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“خلي بالك هتفوتك” .. موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي وضوابط عقد الامتحانات تبعًا لقرار وزارة التربية والتعليم
قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن مواعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي وعن نزول جدول الامتحانات الخاص بهم للفصل الدراسي الثاني، كذلك أن عدد كبير من الطلبة والطالبات يتساءلون عن هذا الموعد، وفيما يلي سوف نوضحه لكم بالتفصيل حسب ما تم الإعلان عنه من جانب وزارة التربية والتعليم.
موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي
وتم التوضيح من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأنه تم العمل من جميع المديريات والمدرسات في الوزارة على جدول الامتحانات للصف الثالث، وقد تم الكشف عنه في العديد من المحافظات التي من ضمنها محافظة الدقهلية والقليوبية وغيرهم من المحافظات الأخرى، وقد تم الكشف أيضًا عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي فستكون بدايًة من اليوم الثامن من مايو 2024م، دونًا عن اليوم الخامس والعشرون من الشهر نفسة.
ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
هناك عدة ضوابط لتأدية امتحانات 3 اعدادي منها:
- يمنع تلاميذ الصف الثالث الاعدادي من دخول التليفون المحمول أو أي جهاز إلكتروني.
- يتم الرقابة الجيدة في اللجان لمنع أي غش فيها.
- أي طالب أو طالبة يقومون بالغش أو نقل الأسئلة في الامتحان وتم ضبطه يحرم من تكملة الامتحان.
- أما عن الإدارة العامة فيتم وضع اسئله الاختبار في مكان آمن وسري جدا، قبل بدء اللجان.
- المنا التام لأي طريقة الغش بين الطلاب.
- يتم توزيع المكاتب أو المقاعد بطريق صحيحة.
- ويتم ترك مسافة كافية بين كل التلاميذ.
- يجب المحافظة على العادات والقيم الدينية، من غشنا فليس منا.
- علي أولياء الأمور عدم التجمع بالقرب من الجان.
- علي جميع الطلاب الالتزام باستعمال كل الأدوات المتاحة لهم.
- الدخول إلى اللجان بطريقة منظمة وبشكل جيد، والخروج أيضا بنفس الشكل.
- عدم السماح بوجود أي غذاء داخل اللجان.
- يجب التأكد من وجود طفايات حريق، وتكون صالحة للاستعمال.
- من المفضل أن تكون عرف اللجان الخاصة بهم بعيدة كل البعد عن الطابق الاول.