“خلي بالك هتفوتك” .. موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي وضوابط عقد الامتحانات تبعًا لقرار وزارة التربية والتعليم

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن مواعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي وعن نزول جدول الامتحانات الخاص بهم للفصل الدراسي الثاني، كذلك أن عدد كبير من الطلبة والطالبات يتساءلون عن هذا الموعد، وفيما يلي سوف نوضحه لكم بالتفصيل حسب ما تم الإعلان عنه من جانب وزارة التربية والتعليم.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وتم التوضيح من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأنه تم العمل من جميع المديريات والمدرسات في الوزارة على جدول الامتحانات للصف الثالث، وقد تم الكشف عنه في العديد من المحافظات التي من ضمنها محافظة الدقهلية والقليوبية وغيرهم من المحافظات الأخرى، وقد تم الكشف أيضًا عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي فستكون بدايًة من اليوم الثامن من مايو 2024م، دونًا عن اليوم الخامس والعشرون من الشهر نفسة.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

هناك عدة ضوابط لتأدية امتحانات 3 اعدادي منها: