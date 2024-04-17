بالرقم القومي …. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مايو 2024 وشروط الاستحقاق

يبحث عد كبير من المواطنين في شتى المحافظات المصرية عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مايو 2024، الذي يعد من أهم برامج الدعم الذي تقدمه وزارة التضامن الإجتماعي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي كلف وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة الدكتورة “نيفين القباج” بتوفير الدعم اللازم لمساندة المواطن المصري ورفع العبء من على المواطنين خلال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مايو 2024

وكانت وزارة التضامن الإجتماعي قد أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن معاش تكافل وكرامة وذلك تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتجنب الإزدحام والتكدس في مكاتب الوزارة والهيئات الحكومية، حيث يمكن للمواطن التقديم في برنامج تكافل وكرامة من خلال أقرب مكتب شؤون إجتماعية تابع له، ثم متابعة الطلب من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي على الإنترنت.

ثم اختر برنامج تكافل وكرامة .

ادخل الرقم القومي المكون من 14 رقم.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف يظهر أمامك تفاصيل الطلب المقدم سواء بالقبول أو الرفض.

في حالة رفض الطلب يمكن للمواطن الضغط على أيقونة “تقديم شكوى”.

الشروط اللازمة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة

وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج تكافل وكرامة وهي: