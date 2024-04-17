اضبط ساعتك.. موعد بدء التوقيت الصيفي 2024 في مصر

موعد بدء التوقيت الصيفي 2024 سؤال يطرحه الكثير من المواطنين خلال هذه الفترة لأن مهلة 6 أشهر التي حددتها مجلس الوزراء بانتهاء العمل بالتوقيت الشتوي، تم إعادة تغيير التوقيت في عام 2024 بعد إلغاء هذا النظام لمدة 7 سنوات، وجاء هذا القرار بعد دراسة استغرقت فترة طويلة للوصول إلى الحل النهائي وبالفعل كانت هناك نتائج إيجابية واضحة وصريحة بعد تغيير التوقيت ومن أهم العوامل الإيجابية المؤثرة توفير 1% من الطاقة الكهربائية بعائد مادي يتجاوز 150 مليار جنيه،

ملايين المصريين على استعداد تام لعودة العمل بالتوقيت الصيفي وينتظرون موعده من أجل الاستفادة لأن التوقيت الصيفي تكون ساعات النهار أطول من ساعات الليل وهذه تعتبر فرصة للكثير من الأشخاص لتحقيق المكاسب، تابعوا معنا التقرير التالي للتعرف على موعد بدء التوقيت الصيفي 2024

موعد بدء التوقيت الصيفي 2024

بعد إغلاق دام 7 سنوات عاد العمل في مصر بالتوقيت الصيفي وفقاً للقرارات الرسمية الصادرة من مجلس الوزراء ، وأخيراً العد العد التنازلي ببداً على موعد عودة العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لعام 2024 وسوف يتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة 12 مساءً بدلاً من الساعة 11 مساءً، باقي على التوقيت الصيفي سوى عدة أيام ورسمياً الأسبوع الأخير من شهر أبريل الجاري وتحديداً يوم الجمعة الموافق 26 من أبريل 2024 وحتى أكتوبر 2024.

مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة وتتغير مواقيت الصلاة لتصبح على النحو التالي حسب توقيت محافظة القاهرة