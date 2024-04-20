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“حالًا نزله” .. تحميل تحديث واتس اب جي بي 2024 الإصدار الجديد بطريقة مضمونة 100% ومميزاته
يعتبر تحميل تحديث واتس اب جي بي 2024 من التطبيقات الهامة للغاية، بفضل المميزات المتعددة والتي لا توجد في النسخ الأخرى، فقد تم اضافة الكثير من الواجهات الحديثة إلى التطبيق، لذا فقد أصبح ارسال الرسائل المتعددة إلى الأشخاص من الأمور السهلة، إلى جانب تثبيت الدردشات المتعددة والتي يصل عددها إلى 1000، كما يوجد العديد من المميزات التي يمكن الاستمتاع بها عند تحميل التحديث.
تحميل تحديث واتس اب جي بي 2024
يوجد طرق متعددة لتحديث التطبيق ومن أسهلها ما يلي:
- يمكن تنزيل النسخة الحديثة بكل سهولة من خلال كتابة اسم التطبيق على متصفح الانترنت باختلاف نوع الهاتف.
- سيظهر لك رابط التحميل منه بسهولة، وينبغي تحميل النسخة من أحد المواقع الشهيرة حتى لا تسبب ضرر للهاتف.
مميزات تحديث واتس آب جي بي 2024
من أهم ما يميز النسخة الحديثة من. تطبيق واتس اب جي بي، نذكرها لكم في النقاط التالية:
- يتمكن المستخدم من إرسال حوالي 300 رسالة نصية في وقت واحد.
- يسمح للمستخدم بإرسال رسائل لنفسه نصية أو وسائط.
- كما يتضمن الرد التلقائي على أي مكالمة، عند رغبة المستخدم في ذلك.
- إمكانية الحفاظ على الخصوصية عن طريق غلق إرسال الرسائل.
- إلى جانب إمكانية إرسال تسجيلات صوتية قد يصل الحجم إلى 50 ميجا بايت، أو مقطع فيديو يصل الحجم إلى 100 ميجا بايت.
- إمكانية قراءة الرسائل المحذوفة.
- تحميل حالات الأصدقاء بسهولة.
- التحكم في الإشعارات التي تظهر على شاشة الهاتف.