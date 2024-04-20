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“أخيرًا اتحدد رسمي” .. موعد امتحانات التوجيهي في الاردن 2024 تبعًا لوزارة التربية والتعليم الأردنية للشعبة العلمية
قامت وزارة التعليم الأردنية بالإعلان عن موعد امتحانات التوجيهي بالأردن العام الحالي 2024 وذلك لجميع الطلبة والطالبات حتى يتمكنوا من الاستعداد الجيد لأداء الامتحان التوجيهي الذي يعد بمثابة امتحان مصيري لجميع الطلبة والطالبات، فهو يتحدد بناء عليها مستقبل الطلاب فيما بعد بالحياة الجامعية، وفيما يلي سوف نتعرف على موعد الامتحان والكثير من التفاصيل الأخرى.
موعد امتحانات التوجيهي في الاردن 2024
أعلنت وزارة التعليم الأردنية أن الموعد النهائي لامتحانات التوجيهي هذا العام 2024 بالأردن للشعبتين الأدبية والعلمية لعدة تعديلات بسيطة وذلك على الجداول الخاصة بالامتحانات لمختلف المراحل التعليمية حيث أن موعد بداية الامتحانات كالآتي:
- سوف تبدأ الامتحانات الثلاثاء 25 يونيو 2024.
- سوف يستمر الطلاب في أداء الامتحانات حتى الإثنين 15 يوليو 2024 للشعب العلمية والأدبية.
جدول امتحانات التوجيهي الشعبة العلمية 2024
جاء جدول الامتحانات التوجيهي بالأردن 2024 لطلاب الشعبة العلمية كالآتي:
- يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو امتحان مادة التربية الاسلامية.
- الخميس الموافق 27 يونيو امتحان اللغة العربية.
- السبت الموافق 29 يونيو امتحان الرياضيات ورقة أولى.
- كذلك الثلاثاء الموافق 2 يوليو امتحان الرياضيات الورقة الثانية.
- الخميس الموافق 4 يوليو 2024 امتحان علوم الحاسوب.
- السبت 6 يوليو امتحان الفيزياء.
- الأحد 7 يوليو امتحان علوم البيئة.
- الثلاثاء 9 يوليو امتحان اللغة الانجليزية.
- الخميس الموافق 11 يوليو امتحان الكيمياء.
- السبت الموافق 13 يوليو امتحان علوم حياتية.
- اخيرًا يوم الإثنين الموافق 15 يوليو امتحان مادة تاريخ الأردن.