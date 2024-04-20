“أخيرًا اتحدد رسمي” .. موعد امتحانات التوجيهي في الاردن 2024 تبعًا لوزارة التربية والتعليم الأردنية للشعبة العلمية

قامت وزارة التعليم الأردنية بالإعلان عن موعد امتحانات التوجيهي بالأردن العام الحالي 2024 وذلك لجميع الطلبة والطالبات حتى يتمكنوا من الاستعداد الجيد لأداء الامتحان التوجيهي الذي يعد بمثابة امتحان مصيري لجميع الطلبة والطالبات، فهو يتحدد بناء عليها مستقبل الطلاب فيما بعد بالحياة الجامعية، وفيما يلي سوف نتعرف على موعد الامتحان والكثير من التفاصيل الأخرى.

موعد امتحانات التوجيهي في الاردن 2024

أعلنت وزارة التعليم الأردنية أن الموعد النهائي لامتحانات التوجيهي هذا العام 2024 بالأردن للشعبتين الأدبية والعلمية لعدة تعديلات بسيطة وذلك على الجداول الخاصة بالامتحانات لمختلف المراحل التعليمية حيث أن موعد بداية الامتحانات كالآتي:

سوف تبدأ الامتحانات الثلاثاء 25 يونيو 2024.

سوف يستمر الطلاب في أداء الامتحانات حتى الإثنين 15 يوليو 2024 للشعب العلمية والأدبية.

جدول امتحانات التوجيهي الشعبة العلمية 2024

جاء جدول الامتحانات التوجيهي بالأردن 2024 لطلاب الشعبة العلمية كالآتي: