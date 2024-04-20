“عاجل نزلت” .. نتائج الثالث المتوسط الدور الاول في العراق 2024 بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا الرسمي

بعدما انتهى الطلبة والطالبات من اختبارات الثالث المتوسط الدور الأول بالعراق 2024 الأيام الماضية بدأ التساؤل حول النتائج حيث زادت عملية البحث مؤخرًا عن نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول بالعراق 2024، فقامت وزارة التعليم بالعراق بالإعلان بصورة رسمية عن إتاحة استعلام الطلاب عن النتائج والحصول عليها بمنتهى السهولة بعد اعتماد الوزارة لها، وفيما يلي سوف نعرض لكم طريقة الحصول على نتائج امتحانات الثالث المتوسط بالعراق الدور الاول.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول في العراق 2024

تعد طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق سهلة للغاية وذلك بعد أن قامت وزارة التعليم العراقية بالإعلان عن النتائج بصورة رسمية بمختلف المحافظات العراقية وجاءت الخطوات كالتالي:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية من هنا.

ثم الضغط فوق رمز التحقق وإدخاله.

قم بالضغط فوق أيقونة نتائج الامتحانات.

بعدها اضغط فوق نتائج امتحانات الثالث المتوسط.

عليك إدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد من كونها صحيحة ثم حدد المحافظة التي تتبع لها ضمن قائمة المحافظات العراقية التي ستظهر أمامك.

قم بعد ذلك بالضغط فوق أيقونة عرض النتيجة حتى تعرض النتيجة أمامك بالتفصيل بمختلف المواد الدراسية.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق عبر موقع نتائجنا

أتاحت وزارة التعليم العراقية خدمات هامة للطلاب وهي خدمة استخراج نتائج الطلاب إلكترونياً وهو ما يسهل على أولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر موقع نتائجنا وذلك كالاتي: