“اعرفه حالًا نزل رسمي” .. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والأدبية تبعًا لوزارة التربية والتعليم

مع قرب امتحانات الثانوية العامة كثر بحث الطلاب وأولياء الأمور عن جدول الامتحانات، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن جدول الامتحانات المخصص للصف الثالث الثانوي بقسميه العلمي والأدبي 2024، وطبقا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم لم يتبقى على بدء امتحانات الثانوية العامة صور 50 يوم تقريبًا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2024 وجاء الجدول كالتالي:

يوم الإثنين العاشر من يونيو 2024 سوف يكون امتحان التربية الدينية وكذلك التربية الوطنية.

يوم الأربعاء 12 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت 15 يونيو إلى يوم الخميس إجازة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

يوم السبت الموافق 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 25 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

السبت 29 يونيو امتحان مادة الفيزياء.

الثلاثاء 2 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 6 يوليو امتحان الكيمياء.

يوم الأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا وكذلك امتحان مادة الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”

السبت الموافق 13 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل.

الأربعاء الموافق 17 يوليو امتحان مادة الأحياء وكذلك مادة الرياضيات التطبيقية «استاتيكا».

أخيرًا يوم السبت الموافق 20 يونيو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

امتحانات الثانوية العامة

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة العام الحالي 2024 يوم الإثنين الموافق 10 من يونيو 2024 وستستمر حتى يوم السبت 20 يوليو 2024، فقد ذكر وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي في بيان له خلال اجتماع الوزير مع طلاب مصر بالعاصمة الإدارية أن امتحانات الثانوية ستكون متشابهة مع امتحانات العام السابق 2023 وذلك من حيث نوعية الأسئلة وعددها، كما أوضح الوزير أن كل مادة دراسية سوف يكون بها أسئلة متساوية ومتنوعه بين الأسئلة المقالية والموضوعية.