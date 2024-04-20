“اوعى ماتدفعش” .. فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024 وأماكن سدادها المتوفرة من جانب الشركة المصرية للاتصالات

مع قرب انتهاء شهر أبريل يبحث العديد من المواطنين المشاركين في التليفون الارضي عن موعد سداد فاتورة شهر أبريل وهذا تم البحث عليه في الساعات القليلة حيث يعد التليفون الارضي من أهم الخدمات الإلكترونية التي يسعى إليها المواطنين عن طريق الشركة المصرية للاتصالات وتساعد الشركة على توفير وقت وجهد المواطنين وذلك من خلال الدفع الإلكتروني والاستعلام عن سداد الفواتير دون الذهاب الى أي مكان مما يوفر وقت المواطن وجهده.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024

يعتبر التليفون الارضي من أهم وسائل الخدمات الإلكترونية وتنشر السنترالات الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات على مستوى جمهورية مصر العربية يتساءل المواطنين عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر ابريل وتتم عملية الاستعلام من خلال ما يلى:

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنا.

إدخال كود المحافظة وبعدها رقم التليفون ومن ثم الضغط على السداد الالكتروني.

يجب أن تكون البيانات صحيحة والضغط على كلمة ادفع

بعد اختيار كلمة ادفع يتم اختيار طرق الدفع والضغط على سداد.

اماكن دفع فاتورة التليفون الارضي 2024

أما عن أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي فهناك مجموعة طرق لدفع فاتورة التليفون الارضى حيث يستطيع المشترك فى الخطوط الأرضية التابعة لوزارة الاتصالات المصرية دفع الفاتورة من خلال مكاتب البريد وكذلك من خلال السنترالات الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات ومن خلال منافذ فورى أو من خلال ماكينات فورى المنتشرة لدى المحلات أو طريق خدماتي كل هذه أماكن لدفع فاتورة التليفون الارضي.