“فرصة لكل المصريين” .. شهادة البنك الأهلي الكويتي بفائدة 85% ومميزاتها والحد الأدنى للشراء

أعلن البنك الاهلي الكويتي عن إصدار شهادات ادخارية تبلغ الفائدة عليها 85% وذلك خلال ثلاث سنوات ويبحث العديد من الأفراد والتجار والمستثمرين عن كيفية شراء تلك الشهادات والاستفادة بالعائد الكبير ويتيح البنك الشهادات للمصريين والأجانب وهذه الشهادات بالجنيه المصري.

شهادة البنك الأهلي الكويتي بفائدة 85%

أما عن شهادات البنك الاهلي الكويتي فالبنك أصدرت شهادات ذات عائد ادخاري وذلك بالجنيه المصري والفائدة تكون 85% متراكمة وذلك في جميع فروع البنك وتتم إضافة الفائدة في حساب العميل تلقائيا أو في حساب التوفير الخاص بالعميل لدى البنك وذكر البنك أن الشهادات تبدأ ب 1000 جنيه مصري، وذلك كحد أدنى وتكون الشهادة لمدة ثلاث سنوات ويمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة وذلك بعد 6 شهور من تاريخ إصدارها ويذكر أن البنك الأهلي الكويتي قد أصدر سابقا شهادات ب 75% فى نهاية المدة بفائدة سنوية 18.8% وكان الحد الأدنى 1000 للشهادة والجدير بالذكر أن البنك يصدر شهادات ادخارية بفائدة 200% لمدة 7 سنوات بفائدة سنوية 10.40% وتتاح هذه الشهادات بمبلغ 1000 كحد أدنى وهناك شهادات ادخارية يصدرها البنك وذلك لمدة 10 سنوات بعائد سنوي 9.59% ويكون الحد الأدنى لإصدار شهادات ادخارية 1000 مصري.

مميزات شهادة البنك الأهلي الكويتي

أما عن مزايا شهادات البنك الأهلي الكويتي فهي تكون بالطريقة الآتية: