“هيقطعوه على الناس تاني” .. جدول تخفيف الأحمال الكهربائية تبعًا لمجلس الوزراء في مصر

العديد من المواطنين يتساءلون عن موعد انقطاع التيار الكهربائي وهل سيعود جدول تخفيف الأحمال الكهربائية لكي يتمكن المواطنين من تنظيم حياتهم اليومية وذلك بناءّ على الساعات التي سوف ينقطع فيها التيار الكهربائي، حيث أن الحكومة المصرية قررت بعدم انقطاع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان لذلك العديد من الأشخاص يبحثون عن موعد انقطاع التيار الكهربائي بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

جدول تخفيف الأحمال الكهربائية

صرح مجلس الوزراء على أنه تم إيقاف انقطاع الكهرباء وذلك نتيجة تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان، ومن المتوقع سوف يتم انقطاع الكهرباء بعد إجازة عيد الفطر المبارك وسوف تتم إعادة جدول الانقطاع مرة أخري خلال الأيام المقبلة، حيث أن الجدول الجديد كان ساري المفعول قبل شهر رمضان لذلك تم تعديله في شهر يناير الماضي بقع الكهرباء من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً وسوف يتم انقطاع التيار بالنهار لتخفيف الأحمال مع مراعاة الامتحانات بالنسبة لطلبة الثانوية العامة.

مواعيد انقطاع التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال عام 2024

توجد العديد من القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص انقطاع الكهرباء لذلك سوف يتم انقطاع التيار لغرض تخفيف الأحمال من خلال الآتي: