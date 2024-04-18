“اتحددت اعرفها حالًا” .. مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر 2024 تبعًا للجهاز المصرفي المصري

يتساءل المواطنين وكذلك العاملين في البنوك المصرية عن مواعيد العمل وذلك بعد أن انتهت إجازة عيد الفطر المبارك لكى يتمكن المواطن في طلب خدماته من البنوك في مواعيد عملها وكذلك الأمر يعرف الموظف لدى البنك معاد بدأ عمله وموعد انتهائه نظرا لانقضاء شهر رمضان المبارك الذي كانت له مواعيد محددة.

مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر 2024

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك سوف يتم فتح البنوك وقد وضع الجهاز المصرفي في مصر خطة تشمل مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك وتفاصيل الخطة وهي كالآتي:

أقر القطاع المصرفي تقديم إجازة عيد الفطر المبارك إلى يوم الثلاثاء الذي يوافق 8 شهر أبريل وذلك للعاملين في القطاع المصرفي.

الإجازة ممتدة للجميع حتى يوم الاثنين الذي يوافق 15 من شهر أبريل وهو أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر.

العمل خلال شهر رمضان يبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتنتهى في الثانية ظهرا بالنسبة للموظفين.

بالنسبة للعملاء يتم إنجاز مهامهم ومطالبهم من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

مواعيد عمل البنوك بعد انتهاء إجازة العيد

بالمواعيد التي كانت قبل العيد مقتصرة على شهر رمضان المبارك فقط وبذلك تكون مواعيد العمل داخل البنوك كالتالي: