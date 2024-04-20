“اعرف انت من ضمنهم ولا لأ” .. حالات رفع العداد القديم واستبداله بالجديد وكيفية تغييره والرسوم المطلوبة

قامت وزارة الكهرباء بالإعلان عن حالات رفع العداد واستبداله بعداد جديد، لأن هناك عدة أمور يمكن أن تؤدي لقيام بعض المسؤولين من الشركة برفع العداد ويعتبر ذلك في حالة رفع العداد القديم واستبداله بعداد جديد.

حالات رفع العداد القديم واستبداله بالجديد

توجد بعض الحالات التي يجب فيها رفع العداد القديم واستبداله بالجديد وذلك من خلال الآتي:

في حالة تلف الختم المتواجد فوق العداد.

في حالة عمل وصلات بطريقة غير قانونية على مسافة بعيدة من العداد.

توصيل الكهرباء وانت غير مشترك.

توصيل المستهلك للتيار الكهربي لوحدات أخرى غير تابعة وليس متعاقد مع وزارة الكهرباء عليها.

حدوث خلل بالعداد بطريقة غير مقصودة.

منع مندوبين الشركة بالكشف عن العداد وقراءة الاستهلاك بطريقة دورية.

التأخر في سداد والمطالبات خلال 30 يوم عن الموعد المحدد التي صدرت فيه الفاتورة بالسداد.

كيفية تغير عداد الكهرباء القديم

لكي تستطيع تغيير عداد الكهرباء القديم باستبداله بعداد جديد يحب اتباع الخطوات الآتية: