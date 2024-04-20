“اعرف حالًا” .. طريقة استخراج جواز السفر إلكتروني عبر موقع وزارة الداخلية المصرية والأوراق المطلوبة

العديد من المواطنين يبحثون عن طريقة استخراج جواز السفر بطريقة إلكترونية لأن هناك الكثير مفتقدين جواز سفرهم ويودون أن يخرجوا جواز غيره ويوجد بعض الأشخاص عندهم الرغبة في استخراج جواز السفر اول مرة من أجل التقديم على سفر بالخارج أو التقديم على عمرة.

طريقة استخراج جواز السفر الإلكتروني

لكي يمكنك استخراج جواز السفر بطريقة إلكترونية يجب عليك اتباع هذه الخطوات:

يجب الدخول على موقع الخاص بوزارة الداخلية المصرية من هنا.

ثم بعد ذلك اضغط على الدليل الخاص بالخدمات الحكومية.

ثم بعد ذلك اختيار الخدمة الخاصة بالهجرة والجنسية.

سوف يتم تحويلك إلى إدارة الجوازات والجنسية والهجرة العامة.

قم بالدخول من خلال حسابك الخاص أما في حالة عدم امتلاك حساب خاص بك يجب انشاء حساب.

ثم بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة من لاستخراج جواز السفر.

يجب تقديم الأوراق المطلوبة.

قم بدفع الرسوم الخاصة بالخدمة الالكترونية من خلال ادفع الكتروني.

سوف يتم تحديد موعد لاستلام جواز السفر على حسب النوع الخاص بالمتقدم.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

يوجد هناك بعض الأوراق يجب عليك تقديمها لكي يتم استخراج جواز سفر من خلال الآتي: