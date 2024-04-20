“زغرطي عيالك هيتضافوا” .. خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 والشروط والمستندات اللازمة

قامت وزارة التموين بالإعلان عن خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين لعام 2024م، وعن سماح بإضافة المواليد على بطاقة التموين لمساعدة المواطنين لذلك وضحت الوزارة سوف يتم إضافة المواليد الجدد على حسب الشروط التي تتوافر فى بعض الأفراد وللأشخاص الذين يرغبون فى التقديم يجب عليهم البدء بالتقديم.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

صرحت وزارة التموين الإعلان عن خطوات التقديم لإضافة المواليد ولكن بعدة خطوات يجب اتباعها بطريقة صحيحة وهى كالتالي:

قم بالذهاب إلى أقرب مكتب تموين لك لإضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين.

يجب تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم التي تشمل بطاقة التموين القديمة ثم الرقم القومي لحامل البطاقة ثم شهادة الميلاد مولود المراد اضافته.

قم بتقديم الأوراق الذي يطلبها منك مكتب التموين.

يجب ملء استمارة إضافة المولود وكتابة البيانات صحيحة.

ثم بعد ذلك تتم مراجعة البيانات من الجهات المختصة في إضافة المولود الجديد واستخراج البطاقة.

يجب الاحتفاظ ببطاقة التموين لكي تتمكن من صرف جميع السلع التموينية، كما يمكن إضافة المواليد عبر موقع منصة مصر الرقمية من هنا.

ماهي شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين

لكي تتمكن من إضافة المواليد لبطاقة التموين يجب عليك اتباع الشروط الآتية: