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“ودع الايجار الجديد”رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 والشروط اللازمة
رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024
يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، الذي يعد من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين خاصة من الشباب المقبل على الزواج، حيث أعلنت وزارة الإسكان عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في الوحدات السكنية التي أعلنت عنها الوزارة في جمبع المحافظات على مستوى الجمهورية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل والشروط المطلوبة …..
رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024
حيث أعلن صندوق التمويل العقاري عن أن المواطن يمكنه حجز شقق الاسكان الاجتماعي من خلال الموقع الالكتروني تيسيراً على المواطنين وتجنب الذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية واختيار الوحدة المناسبة للمواطن وإليكم خطوات التسجيل….
وكانت وزارة الإسكان أنها تسعى على تقديم عدد من المشاريع التي يتم العمل فيها خلال الآونة الأخيرة، حيث يمكن لأي مواطن التسجيل في شقق الإسكان الإجتماعي …
- شراء كراسة الشروط من مكتب البريد بصورة البطاقة مسجل بها رقم الموبايل والحصول على إيصال.
- دفع رسوم الحجز في البريد بالرقم القومي .
- الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بالحجز واختيار الوحدة المناسبة لديك.
- رفع الأوراق المطلوبة على صيغة pdf.
الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الاسكان الاجتماعي
- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
- صورة من مفردات المرتب وإيصال مرافق حديث.
- ايصال دفع مقدم الحجز وشراء كراسة الشروط.
- قسمية الزواج في حالة الزواج.
- شهادة ميلاد الأبناء في حالة وجود أبناء.
- قسيمة الطلاق في حالة “الطلاق”.