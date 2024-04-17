بالمستمسكات اللازمة.. طريقة حجز البطاقة الموحدة في العراق أون لاين 2024 nid-moi.gov.iq

تعتبر حجز البطاقة الموحدة في العراق، من أكثر المواضيع التي تشغل بال ملايين المواطنين في كافة المحافظات، حتى أن هذه الخدمة تسهل على الجميع في إمكانية القيام بإستخراج البطاقات الشخصية الخاصة بهم، خاصة الذهاب من مركز إلى أخر، وأطلقت الحكومة العراقية رابط القيام بحجز البطاقة إلكترونيًا دون الذهاب إلى أي مقر أو مكان، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية حجز البطاقة الموحدة في العراق 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بحجز البطاقة الوطنية الموحدة داخل دولة العراق، بما يسهل على جميع المواطنين في إمكانية الحجز أون لاين، كما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية التابعة لوزارة الداخلية العراقية.

القيام بإدخال رمز التحقق في الشاشة الرئيسية.

بعد ذلك يُرجى إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم التي من بينها الإسم وتاريخ الميلاد.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام المفروضة على الجميع.

تحديد الموعد المناسب لكي تتمكن من زيارة مكتب الأحوال.

ليتم في النهاية الضغط على زر “تأكيد”.

مستندات حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

ولكي يسهل القيام بحجز البطاقة الوطنية الموحدة داخل دولة العراق، يُرجى القيام بإحضار المستندات المتمثلة في الأتي:-