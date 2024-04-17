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رابط التقديم في وظائف الشركة التعاونية للتأمين الرياض 2024 لحملة البكالوريوس
وظائف الشركة التعاونية للتأمين الرياض 2024
أعلنت الشركة التعاونية للتأمين في المملكة العربية السعودية عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة بها لحملة البكالوريوس للعمل في مدينة الرياض ومن خلال التخصصات المتاحة وإدارة الأعمال والمحاسبة المالية، وعدد من التخصصات الأخرى ويسعى عدد كبير من الأشخاص من حملة المؤهلات الالتحاق بهذه الوظائف التي لها العديد من المميزات كالتأمين الصحي والإجتماعي وغيرها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف معكم على رابط التقديم والشروط المطلوبة …..
وظائف الشركة التعاونية للتأمين
حيث أعلنت الشركة التعاونية للتأمين بالمملكة العربية السعودية عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة بها مدير إدارة الشركات ومدير تسويات دفتر الاستاذ وأخصائي العمليات التجارية ومدير إدارة المنتجات، وهذا ما لاقى اهتمام وبحث عدد كبير مكن الأشخاص الخريجين لما في الوظائف من مميزات أبرزها المرتبات المجزية والرواتب التنافسية والتأمين الصحي ، إلا أن الشركة أعلنت عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في التقديم على الوظائف المعلن عنها وهي:
- أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم في السعودية إقامة دائمة.
- أن يكون للمتقدم خبرة سابقة في التخصص المطلوب.
- وأن يكون المتقدم حاصل على مؤهل البكالوريوس في التخصص المطلوب.
- أن يستوفي المتقدم الشروط المطلوبة.
رابط التقديم في وظائف الشركة التعاونية للتأمين الرياض 2024
وأعلنت الشركة التعاونية للتأمين عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في الوظائف المعلن عنها وإليكم خطوات التقديم ….
- زيارة الموقع الرسمي لشركة التعاونية للتأمين.
- اختر الوظيفة المناسبة للتقديم.
- ثم اطلع على الشروط المطلوبة .
- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك .
- ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة.
- اضغط على “ارسال على الطلب”.
- سوف يتم مراجعة الطلب وفي حالة الموافقة على الطلب سوف يتم ارسال رسالة نصية بالموافقة على الطلب مسجل بها موعد ومكان المقابلة الشخصية.