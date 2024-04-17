رابط التقديم في وظائف الشركة التعاونية للتأمين الرياض 2024 لحملة البكالوريوس

أعلنت الشركة التعاونية للتأمين في المملكة العربية السعودية عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة بها لحملة البكالوريوس للعمل في مدينة الرياض ومن خلال التخصصات المتاحة وإدارة الأعمال والمحاسبة المالية، وعدد من التخصصات الأخرى ويسعى عدد كبير من الأشخاص من حملة المؤهلات الالتحاق بهذه الوظائف التي لها العديد من المميزات كالتأمين الصحي والإجتماعي وغيرها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف معكم على رابط التقديم والشروط المطلوبة …..

وظائف الشركة التعاونية للتأمين