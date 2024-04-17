واتساب يُعلنها!.. ميزة WhatsApp المؤثرة لعرض المستندات دون تنزيلها!!.. الواتس اب هيجننك

في الأشهر الماضية، أطلقت شركة ميتا العالمية العديد من المميزات التي يتم تطبيقها على برامجها المتخصصة في المراسلة الفورية، لتعمل هذه الميزات على تعزيز تجربة المستخدم التي من بينها الواتساب، ووفقًا لموقع ” india today” فإن التطبيق يعمل على ميزة جديدة تسهل على المستخدم عرض ومشاركة المستندات دون القيام بتنزيلها، وكذلك إمكانية القيام بتضمين معاينات المستندات بنظام الأندرويد.

ميزة معاينة المستندات دون فتحها

ووفقًا لما صدر من ” WA Beta Info”، فإن تطبيق واتساب يقوم في الوقت الحالي بإختبار ميزة جديدة لأنظمة الأندرويد، مما يعمل على فكرة تضمين معاينات المستندات، وإمكانية مشاركتها إلى الغير بدون تنزيلها، مما سيكون أمامك صورة صغيرة قبل البدء في عملية التنزيل، وهذه الميزة تعد بمثابة نظرة خاطفة يسهل بها العثور على المستند الصحيح واختيار ما إذا كنت ترغب في تنزيله وفتح الدردشة الخاصة به أم لا، وهذه تكون مفيدة للغاية خاصة عند الاعتزام بمشاركة الصور أو مقاطع الفيديو.

التواصل مع مقترحات الإتصال الجديدة

ميزة واتساب الجديدة الأخرى فإنها تقترح جهات اتصال للدردشة معهم، وهذه الميزة تكون للمستخدم التي لم يُجرى معه محادثة منذ فترة طويلة، وهذه تكون متاحة لجميع أنظمة الأندرويد، وكذلك سيحصل عليها مستخدمي iOS ليتم التعامل مع مختبري النسخة التجريبية للمختارين من الميزة الجديدة، مما ستهدف إلى تعزيز تجربة الإتصال وهي تكون أسفل قائمة الدردشات وتوفر لكافة المستخدمين الوصول إلى المحادثات الجديدة دون التعطل فيها.

خطوات تحديث واتساب الجديد

يمكنك القيام بالإستفادة من كافة المزايا التي يوفرها التحديث الجديد للواتساب، عقب القيام بتنزيله وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-