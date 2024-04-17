موعد اختبارات الفصل الثالث 1445 …. وقرار هام من وزارة التعليم السعودية

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد اختبارات الفصل الثالث 1445، التي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية خلال الساعات الأخيرة حتى يتمكن الطلاب من الاستعداد للامتحانات ومذاكرة الدروس والمواد المقررة عليهم، وأعلنت وزارة التعليم السعودية عن عدة قرارات هامة يجب على الطلاب الإطلاع عليها ، وهي ما سوف نتحدث عنها بالتفصيل خلال السطور التالية ….

موعد اختبارات الفصل الثالث 1445

أوشك الفصل الدراسي الثاني على الإنتهاء مما جعل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور يبدأت في البحث عن موعد اختبارات الفصل الثالث في السعودية، والذي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية كالتالي:

أول أيام أداء الاختبارات سوف يكون يوم 14 أبريل 2024.

أول أيام العطلة الرسمية سوف يكون في الموافق 2 مايو 2024.

أول أيام العطلة النهائية للعام الدراسي سوف تكون في 10 يونيو 2024.

قرارات وزارة التعليم السعودية لاختبارات الفصل الثالث 2024

وكانت وزارة التعليم السعودية أعلنت عن عدة قرارات هامة بشأن اختبارات الفصل الثالث والتي جاءت كالتالي:

أعلنت الوزارة عن تطبيق عدد من الساعات المعتمدة في جميع المراحل الدراسية المختلفة.

اهتمت الوزارة أيضاً بتوفير عدد من الأنشطة خلال اليوم الدراسي.

قامت الوزارة بتقسيم العام الدراسي إلى ثلاث مرال تيسيراً على الطلاب .

أعلنت الوزارة أيضاً عن توفير عدد من الساعات على مدار اليوم الدراسي ليتمكن الطلاب من الإنتهاء من المقررات .

مواعيد انتهاء الفصل الثالث 1445

وأعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد إنتهاء الفصل الثالث بالمملكة لعام 2023-2024 والذي جاء كالتالي: