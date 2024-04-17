أفضل ميزة في واتساب!! .. تغيير رقمك على الواتساب دون حذف الرسائل والبيانات الخاصة بك .. ميزة مذهلة

يعتبر تطبيق الواتساب من التطبيقات المهمة لدينا والتي لا يمكننا الاستغناء عنها ولكن الكثير منا يتعرض إلى تغيير الرقم الخاص به على تطبيق الواتساب وذلك يتسبب في فقد المعلومات والبيانات الموجودة على التطبيق، لذلك قامت شركة الواتساب بإطلاق ميزة تساعدك في أن تبقى الرسائل كما هي ولكن يتم تغيير الرقم كما يمكنك أيضا إبلاغ جهات اتصالك بالرقم الجديد، لذلك سوف نوضح لكم من خلال مقالنا خطوات تغيير الرقم على الواتساب.

خطوات تغيير الرقم على الواتساب

إذا كنت ترغب في تغيير رقمك على الواتساب دون حذف الرسائل والبيانات الخاصة بك قم باتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يجب عليك إنشاء نسخة احتياطية من البيانات الموجودة على الواتس وهي تتم من خلال النقر على الثلاث نقاط الموجودة أعلى الشاشة ثم انتقل إلى الإعدادات ومنها انقر على خيار المحادثات وقم بإنشاء نسخة احتياطية. بعد الإنتهاء من النسخة قم بفتح الواتساب وقم بالدخول على الإعدادات. من القائمة الموضحة يرجى الضغط على زر تغيير الرقم وقم بإدخال الرقم الجديد الذي تريد إدخاله. سوف يتم سؤالك هل تريد إخبار اصدقائك بالرقم الجديد يرجى النقر على نعم. بمجرد الإنتهاء قم بالنقر على استعادة النسخة الاحتياطية وسوف يتم استعادة جميع البيانات التي كانت موجودة لديك.

مميزات تطبيق الواتساب

يوفر تطبيق الواتساب مجموعة من المميزات التي يمكنك استخدامها وهي: