سجل طلبك حالاً.. موعد التقديم في التجنيد الموحد 1445 والشروط المطلوبة للتسجيل

موعد التقديم في التجنيد الموحد 1445 تعتبر ضمن عمليات البحث الأولى على جوجل في المملكة العربية السعودية منذ عدة أيام، ويترقب الكثير من المواطنين تلك الفرصة منذ فترة طويلة على أحر من الجمر املاً في القبول في التجنيد الموحد، منذ عدة أيام تم الإعلان رسمياً من قبل وزارة الدفاع السعودية عن كافة تفاصيل التسجيل في التجنيد للرجال والنساء، وقد تم الإعلان أيصضاً عن شروط التسجيل الأساسية،

تعتبر الوظائف العسكرية من أهم الوظائف التي يبحث عنها آلاف من الخريجين الجدد لما تحمله تلك الوظائف من مزايا وتمنح المتقدم حقوقه كامل ويكون لديه مستقبل مضمون ويحصل على رواتب شهرية مجزية و للتعرف على باقي التفاصيل فيما يتعلق ب موعد التقديم في التجنيد الموحد 1445 تابعوا الفقرات التالية.

موعد التقديم في التجنيد الموحد 1445

كشفت وزارة الدفاع السعودية عن موعد فتح باب التسجيل في التجنيد الموحد للرجال والنساء في العديد من التخصصات، وسوف تنطلق رسمياً عملية التسجيل بعد 10 ايام يوم الأحد الموافق 28 من أبريل 2024 و 19 من شوال 1455 وتتم عملية التسجيل الأولى من خلال الانترنت لذا عليكم اتباع الخطوات التالية

أولاً الدخول على موقع بوابة التجنيد الموحد وزارة الدفاع. النقر على زر تسجيل دخول. قم بإضافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. اختر التخصص المناسب. حدد الدرجة العلمية. ثم الضغط على إرسال الطلب.

شروط التسجيل في التجنيد الموحد 1445

وضعت وزارة الدفاع السعودية ضوابط للقبول ولن تسمح بقبول اي متقدم دون مطابقة الشروط والتي تأتي على النحو التالي: