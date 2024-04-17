أجمل أفلام الكرتون وأروع برامجها.. نزل تردد قناة ماجد أطفال الجديد 2024 وعيش اللحظة مع الصغار

تعتبر قناة ماجد أطفال من أكثر القنوات الفضائية المحببة لملايين الأطفال في كافة الدول العربية، ولاقت قبولاً كبيرًا من قبل الصغار نظرًا لما تقوم على تقديمها من برامج وأفلام كرتونية وطفولية أكثر تميزًا، تم إنشاء هذه القناة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ليتم تأسيسها في سبتمبر 2015، وهي أكثر القنوات المتخصصة في المحتوى الطفولي المنافس.

تردد قناة ماجد أطفال 2024 النايل سات

تقدم قناة ماجد أطفال العديد من البرامج الطفولية المميزة، بالإضافة إلى الأفلام الكرتونية الأكثر من رائعة على مدار الساعة، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة ماجد أطفال يكون النايل سات.

التردد الجديد للقناة فهو 11411.

بينما معامل الترميز للقناة ماجد أطفال فهو 30000.

استقطاب قناة ماجد أطفال الجديد فهو أفقي.

محتوى قناة ماجد أطفال الجديد

قناة ماجد أطفال تتميز بأنها تقوم على تقديم برامج ترفيهية وتعليمية مميزة، ومختلفة عن أي قناة فضائية أخرى، كما تحرص على تعليم القيم الأخلاقية السامية، ويمكنك مشاهدة المسلسلات والأفلام والبرامج، التي من بينها الأتي:-