“صرف 50 مليون دينار”.. “الحكومة” تزف خبر سار لفئة معينة من المواطنين في العراق 2024

كشفت مديرية زراعة بابل، في بيان لها مؤخرًا عن طرح سلفة لفئة معينة من المواطنين بجميع المحافظات تصل قيمتها إلى 50 مليون دينار عراقي، مع العلم أن هذه السلفة تشمل دعم المرأة الريفية والثروة الحيوانية، إضافة إلى أنها تأتي بدون أرباح لكل أسرة تمتلك بقر أو جاموس أو حيوانات، على أن تم تطبيقها بداية الأسبوع الجاري، وفي ذلك أكد ثامر عبد جاسم الخفاجي، مدير زراعة بابل، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في سبيل الاعتناء الكبير بالمرأة الريفية داخل بابل على مستوى الزراعة.

قيمة سلفة قطاع الزراعة في العراق

وأوضح الخفاجي، أن الحكومة دائمًا ما تقوم على دعم المرأة الريفية والثروة الحيوانية لتتراوح السلفة التي تم إطلاقها من 20 إلى 50 مليون دينار عراقي بدون فوائد أو أرباح لكل أسرة، مؤكدًا أنه يشترط بأن لا يقل مشروع الأسرة عن 15 رأس بقر أو جاموس، ويتم إتاحتها كذلك للزوج الذي لديه راتبا سواء كان عسكريًا أو موظفًا أو متقاعدًا، إضافة إلى كم التسهيلات التي تُتيحها الحكومة أمام جميع الراغبين في الحصول على مثل هذه القروض.

التقديم على سلفة لفئة المزارعين

وأشار مدير زراعة بابل في العراق، أن التقديم على السلفة المطروحة لفئة المزارعين يكون بفحص جيد للمربي وعدد الماشية، بعد ذلك يتم العمل على تشكيل لجنة بين وزارتي الزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية، بحيث تكون السنة الأولى مجانية، ومن ثم يتم تقسيم مبلغ التسديد على السنوات الأربع اللاحقة، بحيث يتم كل عام سداد ربع المبلغ التي هو على الشخص المتقدم للحصول على السلف في حكومة بابل.