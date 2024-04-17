بالخطوات.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 وتسجيل الشكاوى بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 يرغب المواطنين الحصول عليه من أجل تقديم طلب جديد أو تسجيل شكوى تتعلق بعملية صرف المستحقات، منذ عدة أيام بدأت عمليات صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أبريل الجاري ومازالت عملية الصرف مستمرة حتى يوم السبت الموافق 20 من أبريل الجاري، وهناك بعض المتقدمين الجدد في الدعم يواجهون مشكلة أثناء عملية الصرف،

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير الخدمات الإلكترونية التي توفر على المواطنين الوقت والمجهود وتعمل على حل مشاكلهم في أسرع وقت ممكن، يزداد عدد مستفيدي تكافل وكرامة بشكل شهري لأن وزارة التضامن الاجتماعية مازالت تستقبل طلبات جديدة بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين ظروف معيشة الأسر المصرية المتضررة والأكثر استحقاقاً للدعم، ترقبوا معنا الفقرات التالية ونتعرف سيوياً على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

لقد تم توفير رابط مخصص لتسجيل الشكاوى والاستعلامات من قبل وزارة التضامن لكي تسهل الأمور على المواطنين دون الحاجة للذهاب المتكرر إلى مكاتب الشؤون الاجتماعي والانتظار لفترة طويلة وكل ما عليكم هو اتباع ما يلي:

أولاً قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي. اختر خدمة معاش تكافل وكرامة. سجل رقم الكارت الخاص بالمعاش. أو إضافة الرقم القومي. ثم الضغط على زر استعلام أو تسجيل شكوى. يتم عرض كافة التفاصيل.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

وصل عدد المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لسنة 2024 نحو 27 مليون مواطن مستفيد، وبشكل شهري يتم ضم مستفيدين جدد وفقاً للضوابط والشروط المعلن عنها، حيث تتم عمليات الصرف يوم 15 من كل شهر ميلادي وتستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام متتالية، وحدد الوزارة الجهات المخصصة للصرف وهي عن طريق البريد المصري والبنوك الزراعية وماكينات الصراف الآلي ATM أو من خلال فوري و مصاري وخدماتي.