شوف الحيوانات الشرسة على طبيعتها.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات

أصبحت قناة ناشيونال جيوغرافيك من أكثر القنوات الفضائية التي أخذت ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة، وهي تعمل على تقديم العديد من البرامج والأفلام الوثائقية الأكثر تميزًا، إضافة إلى نقلها إلى حياة الحيوانات والغابات على الطبيعة، بما يبحث عنها ملايين الأشخاص، ويرغبون في استقبالها على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكنك معرفة التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها النايل سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي لقناة ناشيونال جيوغرافيك يكون النايل سات.

التردد الخاص بالقناة فهو 12467.

استقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

تردد ثاني لقناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 النايل سات

وأصبح من السهل استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على تردد ثاني عبر القمر الصناعي نايل سات، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

التردد فهو 11411.

معامل استقطاب القناة فهو أفقي.

معامل الترميز لقناة ناشيونال جيوغرافيك يكون 3000.

معامل تصحيح الخطأ6/5.

استقبل التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 العرب سات

ولقناة ناشيونال جيوغرافيك تردد أخر على العرب سات، تتمثل أهم المعلومات الخاصة به، كما يلي:-