ثبتها حالاً.. تردد قناة زي ألوان 2024 Zee Alwan على نايل سات وتابع أقوى المسلسلات الهندية مدبلجة

تردد قناة زي ألوان 2024 Zee Alwan التي يعتبرها الكثير من الأشخاص أهم القنوات التي تنقل المسلسلات الهندية والتركية مدبلجة باللغة العربية، قناة زي ألوان هي قناة عربية إماراتية مر زمن طويل على انطلاقها على الساحة الفضائية لكنها مازالت تحافظ على نجاحها وسط مختلف القنوات، كما تعبر زي الوان أول قناة عربية متخصصة في نقل المسلسلات الهندية والبرامج، تحظى قناة زي ألوان على إعجاب ملايين الأشخاص وفي فترة زمنية قصيرة حققت القناة تفاعل كبير وقاعدة جماهيرية كبيرة من شتى دول العالم،

تعمل القناة بإمكانيات عالية جداً ولذلك تعمل بكفاءة عالية بصورة شديدة النقاء وصوت واضح جداً خالي من أي تشويش، زي ألوان لديها القدرة الفائقة التي تجعلها تعمل بإشارة قوية جداً على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وياه سات وبدر سات، تابعوا التقرير التالي تجدون تردد قناة زي ألوان 2024 Zee Alwan.

تردد قناة زي ألوان 2024 Zee Alwan

تعد قناة زي ألوان من أشهر القنوات على الإطلاق تعمل بشكل مجاني بدون اشتراك على جميع الأقمار الصناعية، مما تعمل القناة بدون توقف على مدار 24 وتقدم القناة كل جديد وحصري وهذا ما يزيد من مكانتها و تصدرها محركات البحث الأولى، ويمكن لحضراتكم ضبط إشارة القناة على الجهاز من خلال الرموز التالي:.

التردد: 11277.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

قائمة مسلسلات قناة زي ألوان

تقوم قناة زي ألوان بعرض مجموعة من أقوى المسلسلات الهندية والتركية المدبلجة باللغة العربية التي يقدمها كبار النجوم والنجمات يتابعها ملايين المشاهدين من مختلف الدول العربية ومن أهم ما تقوم بعرضه القناة خلال هذه الفترة