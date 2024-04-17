“50 مليون دينار عراقي“ موعد التقديم على سلف المصرف الزراعي التعاوني للفلاحين والمزارعين 2024 بالعراق agbank.gov.iq/

يبحث عدد كبير من المواطنين داخل دولة العراق عن خطوات التقديم على سلفة المزارعين والتي تعتبر من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة بتعليمات من سيادة الوزير ثامر عبد جاسم الخفاجي كما أنه أوضح أن المنحة سوف تكون متاحة لجميع المزارعين المتواجدين في مختلف المحافظات وذلك من أجل دعم الحياة الريفية وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

التقديم على سلفة المزارعين

وفقا لما صرح عنه وزير الزراعة أن سلفة الزراعية سوف تكون متاحة ويتم التقديم عليها بداية من الأسبوع الحالي ويمكن لجميع المواطنين التقديم عليها، كما أنه أوضح أن السلفة في العام الأول سوف تكون مجانية ولكن في الأعوام القادمة سوف يتم تسديد مبلغ السلفة على شكل أقساط بحيث يقوم المستفيد بدفع ربع قيمة السلفة على مدار العام الواحد ولمدة أربع أعوام.

قيمة سلفة المزارعين في العراق

الجدير بالذكر أن سلفة المزراعين سوف يتم منحها لجميع الريفين الموجودين داخل العراق ومن ضمنهم المرأة الريفية أيضا، كما أوضحت الجهات المسؤولة أن قيمة السلفة تبدأ من 20 مليون دينار وتصل حتى 50 مليون دينار ولا يوجد أي فوائد أو أرباح في العام الأول من السلفة، ولكن ذلك بشرط أن يكون رأس المشروع يضم ما لا يقل عن 15 رأس من الماشية سواء أبقار أو جاموس، بالإضافة إلى أنه يمكن للموظفين أيضا العسكريين أو الموظفين بشكل عام أو المتقاعدين التقديم على السلفة أيضا وذلك يوضح كم المساعدات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمواطنين من أجل توفير حياة اقتصادية أفضل لهم.