الحق سجل الوقت بيمر.. تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 واخر موعد للتسجيل

تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التي أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن موعدها الرسمية الآونة الأخيرة، وحددت الوزارة أخر فترة للتسجيل ولذلك تتزايد الآن عمليات البحث عن رابطك التسجيل لأن بدون الاستمارة لا يمكن للطلاب حضور الامتحانات النهائية وهذه ضمن القواعد التعليمية في تلك المراحل المهمة، خصصت وزارة التربية والتعليم الفني رابط إلكتروني لإضافة بيانات الطالب ورفع المستندات المطلوبة من أجل استلام رقم الجلوس، وجاء هذا ضمن إطار التطوير من الخدمات التعليمية لتسهيل الأمور على الطلاب، وكلما اقترب موعد الامتحانات كلما زادت عمليات البحث من قبل الطلبة والطالبات لأن العد التنازلي قد بدأ واليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لحضراتكم تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بالخطوات.

تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2024

لقد تم تفعيل رابط التسجيل على استمارة امتحانات الدبلومات الفنية الفصل الدراسي الثانية 2023-2024، وحددت الوزارة آخر مهلة للتسجيل وهي يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 من أبريل 2024، وسوف تتم عملية التسجيل بالخطوات التالية:.

أولاً يرجى توجه الدخول إلى البوابة الرسمية مركز معلومات وزارة التربية والتعليم. ثم اختيار تسجيل استمارة الدبلومات الفنية. إضافة الكود المدرسي الموحد. إضافة البريد الإلكتروني. كلمة المرور. الضغط تسجيل دخول. تظهر الاستمارة عليك اضافة البيانات المطلوبة. الرقم القومي. رقم الهاتف المحمول لولي الأمر. المحافظة. المدرسة. الإدارة التعليمية. النوع. إرفاق صورة للطالب. رفع إيصال سداد الرسوم. عند الانتهاء من التسجيل عليكم الضغط على طباعة pdf. ثم الضغط على حفظ.

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تعقد رسمياً امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 وحتى الخميس الموافق 13 يونيو، وعلى الطلاب الاستعداد من الآن لن الوقت يمر سريعاً، ويجب على الطلاب سداد رسوم الاستمارة والتي تصل قيمتها 193 جنيه وهذا قبل التسجيل لضمان الحصول على رقم الجلوس وتسجيل حضور الامتحانات النهائية دون مواجهة أي عواقب، وفور الحصول على النسخة المطبوعة من الاستمارة تجهيز المستندات الورقية وتقديمها لإدارة المدرسة.