“استقبلها الآن“ نزلي تردد قناة زي ألوان Zee ALwan على نايل وعرب سات لمشاهدة المسلسلات الهندية بجودة مرتفعة طول اليوم

يبحث عدد كبير من سيدات المنازل عن تردد قناة زي الوان 2024 وهي واحدة من القنوات الفضائية التي لا يخلو منها كل منزل وذلك لأن القناة تقوم بعرض مجموعة من الأفلام والمسلسلات الهندية المفضلة لدى الكثير كما أنها تحرص على بث كل ما هو جديد وحصري في المحتوى الهندي، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا التردد الجديد الخاص بها.

تردد قناة زي الوان 2024

قامت إدارة قناة زي الوان بتغيير التردد الخاص بها وذلك من أجل تحديث محتواها وبث محتوى بدقة وجودة عالية، يمكنك الآن استقبال القناة بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11418 أو التردد 11938 أو التردد 11277.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة زي الوان على القمر عرب سات

يمكنك الآن تثبيت قناة زي ألوان بشكل مجاني تماما باستخدام التردد التالي:

التردد: 11862.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

محتوى قناة زي ألوان

تقدم قناة زي الوان باقة متميزة من المسلسلات التي يحبها الكثير ومن أبرز تلك المسلسلات:

مسلسل خبايا القلوب.

مسلسل نساء لا يقهرون.

مسلسل قدري بلا لون.

مسلسل طائر الصباح.

مسلسل اسطنبول الظالمة.

مسلسل رحلة لا كشمي.

خطوات استقبال قناة زي الوان على الرسيفر الخاص بك