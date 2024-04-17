استعد للمذاكرة مفيش وقت.. موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 الترم الثاني وموعد امتحانات الثانوية العامة

يبحث الطلاب والآباء والأمهات بكثرة خلال هذه الفترة عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 الفصل الدراسي الثاني من أجل الاستعداد التام لتأدية الاختبارات والحصول على الجدول الزمني للامتحانات، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني خلال الفترة الماضية عن اعتماد جداول امتحانات نهاية السنة الدراسية للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات، مما أعلنت عن الإجراءات التي تقوم بتطبيقها فترة الامتحانات لمنع الغش،

و تنوه الوزارة على الطلاب بالالتزام بجميع القواعد ومراعاة التعليمات منعاً للمساءلة، يعتبر العام الدراسي الجاري من أكثر السنوات الدراسية انتظام واستقرار في الأوضاع بعد انتهاء جائحة كورونا وهناك توقعات كثيرة أن معدلات النجاح لجميع المراحل تكون مرتفعة، تابعوا معنا السطور التالية للتعرف على موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024

انطلقت الدراسة في مصر يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر 2023 واستمر الفصل الدراسي الاول حتى مطلع يناير 2024 وتم عقد امتحانات الترم الأول في منتصف يناير، وحسب الخريطة الدراسية تم انطلاق الفصل الدراسي الثاني في العاشر من فبراير 2024 وبعد فترة قصيرة تنطلق الامتحانات النهائية، حيث اعتمد السيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024 مما اعتمد جدول امتحانات سنوات النقل والثانوية العامة والكليات والجامعات، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية العملي نهاية شهر مايو المقبل 2024، وتبدأ الامتحانات الأساسية يوم السبت الموافق 1 من يونيو 2024 وتستمر الامتحانات لمدة أسبوعين.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية العامة هي الشغل الشاغل لدى الملايين من المواطنين لأنها مرحلة هامة جداً ويحاول الأباء والأمهات دعم ابنائهم في تلك المرحلة لتحقيق أهدافهم والالتحاق بأهم الكليات، وحسب الجدول الزمني الذي اعتمده وزير التربية والتعليم من قبل أن امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة أن بداية الامتحانات للمواد غير مضافة 10 من يونيو والمواد الأساسية يوم 22 من يونيو وتستمر حتى يوم 20 من يوليو 2024 لكل من الشعبة العلمية والأدبية والرياضية.