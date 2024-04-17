الاناقة والشياكة في ريلمي.. تعرف على مواصفات ومميزات هاتف Realme 12 5G والسعر مفاجأة.. خلي الغلابة تشتري!!

كشفت شركة ريلمي بشكل رسمي عن أحدث هواتفها، ريلمي 12 5G، ويجدر الذكر أن الشركة قامت بإطلاق ثلاثة طرازات أخرى من نفس الطراز في الفترة السابقة، غير أن تلك الطرازات كانت موجهة للأسواق الدولية، هذا الجهاز هو الأبرز والأميز في سلسلته، حيث يأتي مدعوما بتقنيات الجيل الخامس للاتصال ويتضمن العديد من المواصفات الفريدة ويتميز بتصميم جذاب وحديث بألوان ملفتة.

مواصفات هاتف ريلمي Realme 12 5G

يبرز الهاتف بشكله الأنيق الذي يتألف من مكونات بلاستيكية لتعزيز صلابته ولتقليل فرص كسره.

يزن الجهاز 188 غرام، وأبعاده تقدر بـ 165.6 ملم في الطول، 76.1 ملم في العرض و7.7 ملم في السمك.

تتميز هذه الشاشة بتكنولوجيا العرض IPS LCD وتأتي بقياس 6.72 بوصة، مع دقة تبلغ 1080×2400 بكسل.

تتسم الشاشة بأداء عالي الجودة ومميز، مما يؤدي إلى تجربة مشاهدة الأفلام والمقاطع المرئية بصورة فريدة، إذ تبرز بدقة عرض تزيد عن الـ FHD+ وتشتمل أيضا على كثافة عالية من البيكسلات تصل إلى 392 بيكسل لكل بوصة.

تم تطوير واجهة مستعمل Realme UI 5.0 استنادا إلى أساس نظام التشغيل أندرويد الإصدار الرابع عشر.

مميزات هاتف Realme 12 5G الجديد

يتمتع هاتف Realme 12 5G بقابلية تحمل عوامل الطبيعة مثل المياه والغبار، وذلك استنادا لدرجة الحماية IP54.

ومن الجدير بالذكر أنه يحتوي على فتحتين لبطاقات الاتصال، حيث تتميز كلتاهما باستيعاب شبكات الجيل الخامس 5G.

المعالج ذو الثماني أنوية من ميدياتك Dimensity 6100+ بأداء فعال.

سعر هاتف Realme 12 5G