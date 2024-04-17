صناعة كورية وبسعر خيالي.. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54 5G.. اشتري وأنت مغمض على ضمنتي!!

أطلقت شركة سامسونج طرازها الجديد من الهواتف الذكية، Samsung Galaxy A54 5G، وهو يتربع على عرش موديلات سلسلة جالاكسي A، يتألق الإصدار الجديد بتصميم حديث وأنيق، إذ استخدمت الشركة مواد زجاجية عالية الجودة في الجانب الخلفي للجهاز، مما منحه طابعاً محبباً وجذاباً كذلك ركزت الشركة على تحسين أداء الهاتف من خلال تزويده بمعالج رائد يعمل على تحسين كفاءته ويوفر تجربة استخدام ميسرة وفاعلة ستكون المادة التالية بمثابة دليل لاستكشاف أهم المواصفات والقدرات التقنية البارزة لهذا الجهاز.

مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي A54

الشريحة: شريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

الاتصال: 2G، 3G، 4G، 5G.

حجم الجهاز: 158.2 x 76.7 x 8.2 مم، ويقدر وزنه بحوالي 202 غرام.

الشاشة: Super AMOLED بقياس 6.4 إنش وبدقة FHD+ تعادل 1080×2340 بكسل.

الكثافة: تصل إلى 403 بكسل لكل إنش، وتقدم معدل تحديث يمكن أن يصل إلى 120 هيرتز.

درجة السطوع: تصل إلى 1000 نت، وتدعم المعيار HDR10+.

الطراز الأول: يأتي بسعة تخزين قدرها 128 جيجابايت ومزود بذاكرة رام تبلغ 8 جيجابايت.

الطراز الثاني: يحتوي على سعة تخزين داخلية تساوي 256 جيجابايت مع الحفاظ على نفس حجم الذاكرة العشوائية البالغ 8 جيجابايت.

المعالج: Exynos 1380 يحمل تقنية خمسة نانومتر، ويحتوي على معالج رسوم Mali-G68 MP5.

البطارية: 5000 mAh، شحن سريع بقوة 25W.

نظام التشغيل: أندرويد 13 يتضمن واجهة المستخدم البيانية ون يو آي في نسختها 5.1.

مميزات هاتف سامسونج A54

تعتبر هذه الخصائص من أهم المواصفات التي تتوافر بهذا الفئة من الجوالات.