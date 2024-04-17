هيئة التقاعد العراقية أعلنت عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بالزيادة الجديدة

موعد زيادة رواتب التقاعد للمتقاعدين في العراق، وموعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق يتساءل عنه الكثيرون من العراقين بعد قرارات هيئة التقاعد الجديدة، ومن خلال الأسطر التالية نوضح فيها قرارات هيئة التقاعد بشأن حقيقة زيادة راتب التقاعد، وموعد صرف الراتب وقيمة الراتب بعد الزيادة وكيفية الاستعلام عن راتب التقاعد.

حقيقة موعد زيادة رواتب التقاعد للمتقاعدين في العراق

أعلنت هيئة التقاعد العراقية عن تغيير موعد صرف رواتب المتقاعدين لتكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، حيث سيبدأ هذا من شهر مايو، كما صرحت بأن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل سيكون في يوم الخامس والعشرين من الشهر، مع احتمال تغير الموعد في حالة موافقة هذا اليوم ليوم عطلة رسمية، وفي نفس السياق أعلنت عن زيادة رواتب المتقاعدين وزيادة الحد الأدنى ليصبح 500 ألف دينار عراقي ستكون مستحقة ضمن رواتب المتقاعدين.

الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق

يمكنك الاستعلام عن راتب التقاعد والاطلاع على جميع تفاصيل الراتب والزيادة من خلال التالي:

الدخول على موقع وزارة المالية.

تسجيل الدخول على الموقع.

اضغط على أيقون طلب الرواتب.

أدخل جميع البينات المطلوبة.

بعد إدخال البيانات والتأكد من صحتها اضغط بحث.

سيظهر جميع تفاصيل راتب التقاعد بما في ذلك موعد الصرف وقيمة الراتب.

كم تكون رواتب المتقاعدين؟

بعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق وزيادة الحد الأدنى ليصبح 500 ألف دينار عراقي أصبح رواتب المتقاعدين في العراقي كالتالي: