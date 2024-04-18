خلي الغلابة تشتري.. مواصفات رائعة لموبايل سامسونج جلاكسي A73 5G.. والسعر خيال متفوتش الفرصة!!

نعيش اليوم في زمن التكنولوجيا المتقدمة، حيث نجرب تسارعها ونسير بخطى موازية لتطورها المستمر، لقد أصبحت الهواتف الذكية جزءا لا يتجزأ من حياتنا، فهي ضرورية للترفيه والتواصل وكذلك في مجال الأعمال، وخصوصا بين فئة الشباب، يبحث الكثير من الشباب عن هواتف عالية الجودة تقدم بأسعار مناسبة، وقد أصبحت سامسونج معلما بارزا في فئة الهواتف متوسطة المستوى، والخيار المحبب لهم، استطاعت سامسونج أن تقدم الجودة مع حفاظها على التكلفة المنخفضة، مما جعلها تركز اهتمامها على الهواتف متوسطة الفئة التي بدورها تساهم في رفع معدلات الربح للشركة.

موبايل سامسونج جلاكسي A73 5G

هذا الهاتف يعتبر من ضمن الفئة المتوسطة لكنه يتسم بالرقي والجودة، يتفوق على نظرائه في خفة الوزن، بالإضافة إلى امتلاكه بطارية بقدرة استيعاب كبيرة.

مميزات الهاتف:

أنه مقاوم للماء.

واجهة الاستخدام: جميلة.

الشاشة: تمتلك معدلات تحديث مرتفعة.

فترة الدعم: طويلة.

سعة التخزين: 128جيجابايت.

سعر الهاتف: 18500جنيه مصري.

البطارية: 5000 مللي أمبير.

موبايل سامسونج جلاكسي A54

للهاتف العديد من المميزات:

الشاشة: ذات جودة صورة وألوان واضحة ورائعة.

يضم هذا الجهاز مستشعر كاميرا معد خصيصا لدعمك في الإبقاء على استقرار الصورة عند تصوير مقاطع الفيديو فائقة الوضوح بدقة 4K.

البطارية: بسعة 5000 ميللي أمبير.

المساحة: 128 جيجا بابت.

سعر الهاتف: 16000 ألف جنيه مصري.

موبايل سامسونج جلاكسي M54

سعة البطارية: 6000 أمبير.

مساحة التخزين: 128.

المعالج: كبير.

الشاشة: ذات ألوان واضحة بحواف رفيعة.

عمر البطارية: طويل.

يأتي بدون شاحن.

سعر الهاتف: 1400 ريال سعودي.

موبايل سامسونج جلاكسي A33 5G